香奈兒2026 Métiers d’art工坊系列亞洲站為何選在首爾？選址背後藏多年淵源

香奈兒在藝術總監Matthieu Blazy上任後首個以工藝為核心的Métiers d’art工坊系列紐約大秀結束後不久，隨即宣布該系列亞洲首站將於2026年5月26日移師韓國首爾發表，雖然正式的地點與細節目前仍沒有更多消息，不過選址在首爾這件事就足夠引發時尚圈的高度關注，原來香奈兒與首爾的緣分早在1992年就開始。

Matthieu Blazy的第一個工坊系列：從紐約出發的工藝宣言

香奈兒藝術總監Matthieu Blazy於2025年12月2日在紐約發佈了執掌品牌後的首個Métiers d’art 工坊系列，選址在曼哈頓下城BOWERY地鐵站月台舉行，這是Matthieu Blazy 透過香奈兒女士於1931年往返好萊塢的旅程中途徑紐約的經歷中汲取靈感而來，以極具電影感的方式為Métiers d’art 工坊系列開啟新篇章，同時也將透過人來人往的地鐵月台，寓意將Le 19M工坊的工藝帶進日常場景之中，而這個即將移師亞洲的首站選址於首爾，又藏著Matthieu Blazy 的什麼巧思呢？

Métiers d’art 工坊系列為何如此重要？

香奈兒Métiers d’art 工坊系列在2002年問世，是香奈兒體系中最獨特的存在，這些刺繡、羽飾、金工、皮革等工藝對香奈兒而言，不止是裝飾，而是品牌最重要的核心主角，工坊系列在這些工坊中誕生，也是這些精細、精緻工藝益被世界看見的舞台。

為什麼是首爾？香奈兒與這座城市的淵源





香奈兒與首爾的連結可以追溯至1992年，當時香奈兒在韓國開設第一間香水與美容專門店，並於1997年進駐Galleria百貨設立時裝精品店，來到2015年，已故創意總監老佛爺Karl Lagerfeld操刀的早春度假系列，在當時就找來韓裔超模Soo Joo Park於首爾及紐約拍攝形象影片，並選址在東大門設計廣場（Dongdaemun Design Plaza）舉行大秀，在這場秀結束的十年後，藝術總監Matthieu Blazy選擇再度回到首爾作為亞洲發表第一站，也是別具意義！





香奈兒 × 首爾｜重要時刻時間軸一次整理





1992 年 香奈兒於首爾開設首家香水與美容專門店，正式進入韓國市場。

1997 年 品牌進駐首爾 Galleria 百貨，設立時裝精品店，奠定時裝業務基礎。

2012 年 在首爾舉辦「小黑外套（The Little Black Jacket）」展覽，重新詮釋香奈兒經典單品。

2014 年 推出「香奈兒文化，場所感（Culture Chanel: The Sense of Places）」展，聚焦啟發嘉柏麗爾・香奈兒的重要城市與場域。

2015 年 由 Karl Lagerfeld 操刀，於東大門設計廣場（DDP）發佈早春度假系列，成為香奈兒在首爾最具代表性的時裝秀之一。

2017 年 「Mademoiselle Privé」展登陸首爾，深入呈現香奈兒的高訂、香氛與珠寶世界。

2026 年（預告） 香奈兒宣布將於 5 月 26 日在首爾發佈 Métiers d’art 工坊系列，成為 Matthieu Blazy 接掌後首個工藝重點系列的亞洲篇章。





