香奈兒2026 Metiers d’art工坊大秀 強勢進駐紐約地鐵

今年的工坊系列大秀，香奈兒藝術總監Matthieu Blazy以香奈兒女士對紐約的情懷連結，誕生了一場驚奇不已的大秀之作。（CHANEL提供／黃唯淯台北傳真）

在紐約，沒有一個地方比地鐵更能包容城市所有的節奏。從匆忙的上班族到帶著夢想的藝術學生，每一站都是人間浮世繪。香奈兒今季決定不再搭建伸展台，而是把Metiers d’art工坊系列拉進地鐵站，讓這座永不停歇的地下迷宮成為巴黎工藝與紐約靈魂相撞的發聲場域－這是Matthieu Blazy接任香奈兒藝術總監後的首場Metiers d’art大秀，也是一場把「日常」徹底升格成「傳奇場景」的實驗。

剛接下CHANEL全球品牌大使身份的A$AP Rocky，現身位於紐約的香奈兒2026工坊大秀。（CHANEL提供／黃唯淯台北傳真）

韓國天王GD才剛結束香港活動後，又飛往紐約看秀，行程超緊湊。（CHANEL提供／黃唯淯台北傳真）

站台原本的鐵鏽味、列車剎車聲、昏黃燈軌，都在補光燈亮起的瞬間變得電影化。A$AP Rocky現身時，以多色纖維交錯構成的斜紋軟呢外套、手拎酒紅大包，站在馬賽克牆前像在拍雜誌封面；下一刻GD走出列車車廂，身上那件鑲滿花球裝飾的短版外套讓月台瞬間擁有夜店般的節奏；而今年將紐約視為演唱會主場的Jon Bon Jovi本人則以一襲深灰長外套低調亮相，彷彿剛結束一場搖滾巡演，順手走進地鐵搭最後一班車。東西兩方，不同音樂風格的組合簡直是瘋狂，但在紐約意外合理，彷彿城市本身也默契地配合演出。

搖滾天王Jon Bon Jovi今年雖已63歲，但在明年還是接連在紐約開唱9場，可說唱功實力寶刀未老。（CHANEL提供／黃唯淯台北傳真）

日本演員安藤櫻驚喜現身CHANEL工坊系列大秀現場。（CHANEL提供／黃唯淯台北傳真）

Blazy對地鐵的迷戀並非偶然。他把它視為一個「人人都能成為主角」的場域，也把這份「普世性」寫進整季敘事。香奈兒在月台上展開一幅繁複又荒誕的都市肖像：有身穿裝飾藝術風格洋裝的摩登名媛；有像從漫畫躍出的貓女般角色；有穿著斜裁晚禮服、裙襬被氣流捲起的模特；也有身著丹寧內衣、搭配繁複刺繡的現代女郎。每一位都像電影鏡頭下的瞬間人物，活在自己的故事軌道上。從1920年代到2020年代，Blazy帶著Metiers d’art工坊跨越百年時間軸。Lesage的刺繡、Lemarie的羽飾、Goossens的金工與珠飾都被注入更奔放的紐約節奏。而各種造型更具備紐約生命力，印滿狗狗素描的套裝，像把街頭藝術與高級工藝強行並置；以紅藍纖維爆裂出的粗花呢外套，彷彿地鐵裡的塗鴉碎片被重構成奢華符號；印刷效果濃烈的大衣，則把舊報紙與夜生活訊息用時裝語言重新拼貼。

將可愛的狗狗印花上身，也帶有紐約大蘋果般的生命力象徵。（CHANEL提供／黃唯淯台北傳真）

在此季系列中，各種身份、職業、風格都顯的兼容並蓄。（CHANEL提供／黃唯淯台北傳真）

這一切都回應Blazy的靈感源頭－1931年Coco Chanel踏上紐約、看見下城居民以自己的方式穿出香奈兒的「普世風格」。她當時感受到的，是街頭給她的誠實回饋；而Blazy則把這份歷史感轉成大秀核心：巴黎的工坊技藝，可以與紐約的叛逆靈魂共存，甚至擦出令人著迷的火花。晚禮服段落將地鐵站徹底變成歌劇舞台。黑色絲緞的不對稱長裙、綠黑暈染如孔雀羽毛的大裙擺、鑲滿亮片的粉紅貼身晚裝等，當秀上模特兒的步伐與列車回音交織時，奇蹟般繪成一幅介於夢境與紀錄片之間的畫面。

斜紋軟呢外套與五彩斑爛的色彩極為相襯。（CHANEL提供／黃唯淯台北傳真）

宛如手繪海報般的設計風格，也是此季作品中向紐約致敬的元素之一。（CHANEL提供／黃唯淯台北傳真）

此次工坊大秀上，品牌交出的不單只是一場時尚秀這麼簡單，在粉絲眼中，這更像是一段寫給紐約的情話。這座城市讓Coco Chanel女士重新理解品牌的普世性；近百年後，Blazy則在同一片土地上，以地鐵為舞台重新書寫香奈兒與世界的關係。

