香奈兒Coco Crush高級珠寶迎來形象大使新成員！葛蕾西Gracie Abrams是誰？

葛蕾西·亞伯拉罕Gracie Abrams是音樂界、時尚圈最值得關注的新生代名字！頂著名導J.J. 亞伯拉罕之女光環，她以真摯細膩的風格走出自我創作道路，獲第 66 屆葛萊美獎「最佳新人」提名，也與Taylor Swift 合作演唱會嘉賓，影響力看俏。本已是Chanel香奈兒品牌大使家族一員，今再有了新身分：與Blackpink Jennie並肩擔任COCO CRUSH 高級珠寶系列形象大使。

廣告 廣告





葛蕾西Gracie Abrams是誰？

你可能是因為《星際大戰》系列導演「J.J. 亞伯拉罕（J. J. Abrams）的女兒」而認識她（母親是知名影視監製 Katie McGrath），或從與《Aftersun》（日麗）男主角Paul Mescal緋聞聯想到這位女生......葛蕾西（Gracie Abrams）出生於1999年9月7日，她以獨特的嗓音和近乎赤裸的「透明系」敘事風格，正式出道前就在串流平台累積破億點播聽，2023年憑藉首張專輯《Good Riddance 解脫》獲第 66 屆葛萊美獎「最佳新人」的提名，怪奇比莉（Billie Eilish）、奧莉維亞（Olivia Rodrigo）等新生代歌手都大力推崇，更受她個人偶像泰勒絲邀攬擔任巡迴演唱「The Eras Tour」嘉賓。

面對隨之而來的期待，特別是針對新二代光環標籤，葛蕾西真實以對：「與其說是壓力，我反而覺得從小在一個很會說故事的家庭中長大，對我來說很有啟發性。我很感激能有熱衷於自己所愛的父母作為我的榜樣，能在這麼小的年紀，就接觸這些超級瘋狂的故事真的很幸運！」談到音樂創作，她也曾這樣形容——我創作了這些歌曲，都是在我相當誠實面對自己、對自己負責的情況下所寫的。這也許是後見之明，但相信就是這份「真」讓她能與Chanel、Coco Crush同頻。

延伸閱讀：

Jennie率先戴上的香奈兒Coco Crush珠寶關鍵字是柔軟？24件年度新品總覽













搶先演繹Coco Crush年度新品關鍵字：柔軟？

Gracie Abrams在成為Coco Crush高級珠寶系列繆思之前，已與香奈兒有多次合作並正式擔任品牌大使。不只是在各大頒獎典禮、晚宴盛會穿著服裝與珠寶腕錶出席，也於由蘇菲亞柯波拉（Sofia Coppola）擔任藝術指導的香奈兒Chanel 2025 春夏前導系列廣告中亮相，而本次以Coco Crush高級珠寶系列大使的身份拍攝形象。

Coco Crush高級珠寶系列的飾紋源自經典菱格紋（Matelassé）圖騰，那原本運用於騎師夾克及馬鞍皮革上，講究比例均衡的簡約線條，成為彰顯珠寶的深刻工藝，並帶來一種「不費力、不需刻意解釋」的風格——純粹、率性、自然、能包容也充滿力量。就像是首波釋出形象照所捕捉的她，一張低頭靜思的側臉照便可感受她的剛與柔、態度與仙氣。而那條以服貼柔軟形式，表述著韌性與自信的貼頸短鍊，以及搭配的耳骨夾/耳掛等年度時髦珠寶新作，也難怪立刻在社群上引發討論！而在更多視覺影像的合作與Coco Crush年度新品正式揭幕之前，暫且拭目以待吧。

延伸閱讀：

Jennie男友視角曝光香奈兒2026前導系列新包與Coco Crush珠寶，編輯整理搶先看

















【本文由Marie Claire美麗佳人提供，未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 2026毛毛外套該怎麼穿搭？柔軟又保暖的6種搭配推薦一次看

● GD權志龍難以超越的珠寶清單！最新攜手Jacob & Co.打造「絲巾」鑲嵌209.71克拉寶石