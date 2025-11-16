香客嘉邑大福興宮參拜求平安 半個月內擲出2立筊廟方曝光此喜訊

大福興宮副主委廖健住(右)、總幹事蔡坤章(左)認為，信徒擲出2次立筊是土地公指示將大顯神威。(記者王善嬿攝)

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉邑崎頂大福興宮日前舉辦福德正神暨月老星君聖誕千秋平安宴晚會，吸引香客參拜絡繹不絕，10月29日有民眾參拜時擲出立筊，昨上午又再度擲出立筊，半個月內擲出2次立筊，讓信徒嘖嘖稱奇，廟方今也公布喜訊，開放有緣信徒擲筊請土地公分靈回家供奉，僅限8尊。

昨擲出立筊的林姓民眾表示，第一次到大福興宮參拜，會擲出立筊也覺得很神奇，上香祈福是希望土地公庇佑平安。

大福興宮副主委廖健住表示，10月29日一位民眾到廟裡參拜時擲出立筊，為方便後續香客參拜而整理場地，昨上午10點許，來自台南的林姓民眾夫妻向土地公上香祈福後，再度擲出立筊，當時請該民眾下跪祈求土地公指示，但未出現聖筊，再度詢問土地公，是因民眾信仰虔誠而開心？就擲出聖筊。

廖健住說，之前不曾看過半個月內出現2次立筊，總幹事蔡坤章因而擲筊詢問土地公「是否有喜事發生？」就擲出聖筊，信徒相信，土地公、月老星君與白沙屯拱天宮「做客媽」指示將大顯神威，庇佑信眾平安、賜財、姻緣圓滿；廟裡最近請回8尊土地公神像，開放信徒擲3次聖筊、添油香錢請奉，感受神明庇佑與恩澤。

林姓民眾昨到大福興宮參拜時擲出立筊。(記者王善嬿攝)

大福興宮剛請回8尊土地公神像，信徒參拜就出現2次立筊。(記者王善嬿攝)

