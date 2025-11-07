香山某幼兒園爆不當管教 竹市府說重話

▲香山某幼兒園爆不當管教，新竹市代理市長邱臣遠要求嚴查到底、強化監督管理。（圖／新竹市政府提供）

[NOWnews今日新聞] 新竹市議會今（7）日定期會業務單位質詢時，多位市議員關切香山區某幼兒園疑涉不當管教事件。對此，新竹市政府表示，市府於第一時間即啟動相關調查程序，並依規定進行後續處理。市府秉持對不當管教「零容忍」的原則，全面釐清事實，確保幼兒安全，同時加強教保服務機構的監督與管理機制。

新竹市代理市長邱臣遠強調，市府將依據事證與相關法規，秉持專業、公正與嚴謹的態度辦理此案。若查證屬實，絕不寬貸，將依法嚴懲。市府同時已提供相關幼兒及家長心理諮商與輔導資源，確保受影響幼兒的安全與權益。

教育處指出，關於教保服務機構加裝監視設備部分，市府配合中央政策持續積極推動，鼓勵園所設置，以提升教保透明度與安全保障。依據114年度統計，全市166所幼兒園中已有145所完成設置，設置率達87.3%，較113年度提升31.6%，顯示市府推動政策已獲園所廣泛支持與逐步落實。

教育處進一步說明，市府長期致力提升教保服務品質，不僅督導各園落實正向管教原則，也持續強化教保人員與家長間的溝通與互信。教育處強調，市府將依據調查結果採取必要之行政處分或輔導措施，全力維護幼兒權益與教育品質，展現保障幼兒安全的決心與行動力。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。

※ 拒絕暴力請撥打：113、110



