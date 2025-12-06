香山步道野餐咖啡趴 600人戶外同樂

記者張溎壕／彰化報導

為推動市民走出戶外，彰化市公所今（6）日在香山步道．東方公園舉行「野餐咖啡趴」。草地上帳篷林立，不少家庭攜幼同行，一邊品嚐美食、一邊觀看舞台節目，整片草皮宛如大型親子野餐場。

週末的香山步道．東方公園宛如大型戶外客廳，彰化市公所在香山步道．東方公園舉辦「野餐咖啡趴」，吸引超過600名民眾走進綠地休憩，親子鋪上野餐墊、品嘗美食並欣賞表演，公園草地上洋溢輕鬆歡愉的週末氣息。

活動內容多元精采，舞台安排音樂、舞蹈、烏克麗麗、氣球秀、手指鼓與魔術表演，吸引許多家長與孩子在台前駐足欣賞。

市長林世賢表示，香山步道．東方公園位於彰化市東區，佔地近7公頃，前身為香山步道舊址與74線休息站。該區一度荒廢，林世賢自109年起積極向參山國家風景管理處爭取補助，前後獲得超過4,000萬元經費，陸續完成三期工程，從步道改善到大草坪整建，讓這塊綠地重新找回生機，也正式命名為「香山步道．東方公園」。

林世賢指出，園區內設有環狀步道，兩側栽種肖楠、洋紅風鈴木、光蠟樹及越橘葉蔓榕等植栽，生態環境逐年豐富，獨甲仙、蟬等昆蟲不時可見。廣達1,800坪的草地視野開闊，無論親子休憩、情侶散步或假日野餐，都成為民眾口耳相傳的好去處。