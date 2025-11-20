香山沒市場、沒輕軌！議員批四大建設「四空」

新竹市香山區長期沒有公有市場，輕軌路網也將香山排除在外，市議員林盈徹（右）20日將親筆手繪的「香山版」新竹輕軌地圖予代理市長邱臣遠（左），反映香山民意和對未來的想像。（陳育賢攝）

新竹市香山區面積占全市56％，且位處新竹、竹南兩大科學園區咽喉，但此區卻沒有公有市場，輕軌路網也將香山排除在外，市議員林盈徹20日呼籲市府正視香山民眾兩大訴求；市府則表示，會廣納民意，滾動式檢討整體路網，評估將路線延伸至其他區域，滿足市民使用需求。

民進黨市議員林盈徹20日在議會總質詢時指出，香山區缺乏社會住宅，他過去就曾為民眾發聲，市府卻毫無進度，此再提出的輕軌和公有市場兩大訴求，更是民眾長久關切的政策，希望代理市長邱臣遠撥亂反正，勿忽略香山需求，應該具體承諾，讓民眾過好生活，不要讓香山的食（公有市場）、醫（大型醫療院所）、住（社會住宅）、行（輕軌）等建設「四大皆空」。

林盈徹表示，新竹市共有11個公有市場都座落於北區與東區，香山區完全1個都沒有，儘管有一些私人市場，但民眾要滿足生活需求，只能跨區到竹蓮或西門市場，甚至跨縣市到頭份黃昏市場採購，極之不便。

他強調，北門市場重建工程市府投入約9600萬，而發放5000元消費金則需花費23億，這筆經費可在香山蓋出23座像北門市場一樣的市場。更何況因應財劃法修正，市府每年將增加逾200億建設經費，「為香山區蓋1座市場，並不是不可能的事！」

林盈徹表示，因應竹科大量從業人員的伴隨需求，及疏解新竹市尖峰時段公路交通壅塞長期問題，成為建設輕軌重要原因。日前交通部核定補助「新竹市縣輕軌紅藍線整合可行性研究」經費2100萬元，讓這項攸關竹苗逾150萬人口的重大建設，再次引起關注。

但除目前作為先期路網的紅藍兩線，最初規畫其實共有4線，尚有「綠、橘」兩線，不論紅藍綠橘哪一條路線，都未進到香山。「平平都是新竹市，怎麼別區都有規畫輕軌路線，唯獨香山脫線？」

他強調，香山有工業區、海山漁港、香山溼地、青青草原，不僅有就業需求，亦深具觀光潛力，輕軌若延伸至香山，不僅減輕交旅壓力，更能串連推廣觀光景點，甚至未來可南接竹南科學園區，成為「桃竹竹苗大矽谷計畫」的關鍵廊道和重要動脈。

林盈徹也送上親筆手繪的「香山版」新竹輕軌地圖予邱臣遠，反映香山民意和對未來的想像，並要求邱臣遠承諾編列預算，規畫香山輕軌路線，除導正偏差政策，造福香山居民，也能縮小城鄉差距，均衡各區發展，不要建設一遇到香山就脫線。

市府交通處表示，大新竹輕軌整體路網採分年分期方式推動，若同時施工，不僅將造成政府財政沈重負擔，且各路段同時動工，對於交通問題已相當嚴重的市區道路，將加劇周邊道路交通衝擊，故須分期興建。有關外界建議輕軌延伸至香山地區，新竹縣市先期路網紅、藍線推動後，會廣納民意，滾動式檢討整體路網，評估將路線延伸至其他區域，滿足市民使用需求。

