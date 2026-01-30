香山社會住宅 盤點2年無結果

新竹市與國家住都中心合作興辦社會住宅，目前已有中雅安居、建功安居和金城安居等案，但民進黨新竹市議員林盈徹指出，香山區平均所得與中位數皆為竹市最低，對居住的需求十分明確，但相關配套卻長期缺席，社會住宅進度停滯。對此市府回應，香山區社宅計畫正在盤點中。

林盈徹指出，社會住宅議題反映香山長期被忽視的其中一環，社會住宅核心功能在於照顧弱勢族群，以經濟條件來看，依民國111年綜合所得稅資料，3個行政區中，香山區不論平均所得或中位數皆為最低。

他說，香山區所得最低的1/4人口年收入約27萬元，顯示區內確實存在一定的經濟弱勢，並非只是單純因東區、北區已有社宅而要求「跟進」。然而市府自112年提出盤點香山社宅地點至今，已逾2年仍無具體結果，相關規畫原地踏步，有如「海市蜃樓」。

林盈徹說，香山除了社宅進度落後外，至今仍沒有1處公有市場，居民日常經常需要跨區、甚至跨縣市採買，醫療資源也相對不足，缺乏大型醫療院所進駐，公共運輸建設也長期被邊緣化。

林盈徹強調，高虹安既然已回歸市府，更應面對竹市長期人口與地方發展不均的問題，從香山區開始補齊生活機能與公共建設，吸引人口移入或留在香山，只有城市建設不再只集中於特定區域，才能真正做到各區均衡發展。

對此市府都發處表示，市府理解香山區確有弱勢族群及外縣市學生居住需求，香山區社會住宅用地部分，目前市府正在辦理住宅及財務計畫盤點，同時也與國家住都中心保持合作，協助盤點香山區內國有或其他公部門土地，未來若有可行性基地，將再依地區特性、生活機能及整體財務條件進行專業評估。

都發處也說明，目前新竹市社會住宅皆由國家住都中心辦理，其中，中雅安居638戶預計今年底完工、建功安居743戶預計117年中完工、金城安居922戶正辦理都市設計審議程序。市府將持續與中央協力推動社會住宅政策，並依各區實際需求、土地條件及財務可行性，穩健推進整體社宅布局。