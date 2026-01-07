香山茄苳景觀步道完工啟用 讓市民享受樂活慢遊休憩體驗
新竹市政府7日上午於香山區茄苳東街舉辦「茄苳景觀步道工程完工啟用典禮」，市長高虹安出席宣布茄苳景觀步道正式完工啟用。高市長表示，此次工程透過步道鋪設及觀景平台等設施建置，提升通行便利性，讓居民、市民與遊客能輕鬆漫步在客庄，享受樂活慢遊的休憩體驗。
高市長表示，為提升客庄硬體設施，市府近年積極爭取中央預算補助辦理各項建設，鹽港溪自行車道已於去(114)年10月啟用，以及今天茄苳景觀步道啟用，後續也將在風火輪公園進行樑柱彩繪，期盼串聯各項香山客庄聚落的節點，逐步打造幸福友善的城市風貌。
高市長指出，茄苳景觀步道周邊串聯在地農特產品資源，包括苦茶籽油、茶花及荔枝等，讓大家在健行漫步的同時，也能認識香山的農業特色與客庄文化。未來市府也將持續推動茄苳景觀步道與鹽港溪自行車道的整合，規劃成一條兼具人文底蘊與自然風貌的「客庄小旅行」路線，歡迎市民朋友一起來走走，感受香山客庄不一樣的風景。
客家委員會主任秘書廖育珮表示，中央與地方攜手推動客庄公共建設，是讓客家文化向下扎根的關鍵。這次茄苳景觀步道的空間營造，成功串聯客庄聚落、自然景觀與生活文化，使遊客在行走之間，感受客家重點發展區的文化產業與生活風貌，讓客家文化能夠走入日常，貼近民眾的生活。
工務處長陳明錚表示，香山茄苳景觀步道全長約200公尺，工程內容包含透水混凝土步道、眺望平台、賞景平台及高架實木木棧道，兼顧水土保持與行走安全。而透水鋪面可降低雨水逕流，減少環境衝擊，提升雨後通行舒適度，步道沿線依地形設置眺望平台及賞景平台等設施，民眾可從不同角度欣賞自然景觀，遠眺茄苳地區風貌，營造兼具休憩與景觀特色的戶外空間。
民政處長施淑婷表示，未來市府將推出客庄小旅行及各項體驗型活動，鼓勵市民親近茄苳景觀步道及鹽港溪流域自行車道，並持續推動公共空間與地方特色的結合，提升香山地區的能見度與吸引力，讓民眾在行走之間，認識香山地區的客家文化脈絡，以及荔枝、苦茶油、玉蘭花等地方產業特色，帶動文化與觀光發展。
更多新聞推薦
其他人也在看
武陵農場櫻花季登場 賞櫻專車7日中午售票
記者傅希堯／台北報導 武陵農場櫻花季將在二月十三日到三月一日登場，公路局與武陵農場六…中華日報 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
台灣人年均出國2.45次飛得比日韓還勤 「這一地」訂單暴增16倍
你去年出國幾次？根據調查，202…民報 ・ 1 天前 ・ 14
台灣人出國口味變了？紐澳超越日本成黑馬
[NOWnews今日新聞]台灣旅客最愛去哪裡旅遊？根據雄獅旅遊6日官網所公布的「團體旅遊目的地」2025年搜尋成長榜，結果不只日本依舊最熱，還出現一個大黑馬，紐西蘭、澳洲搜尋量年增逾2.5倍衝上第一，...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 4
多圖／張國煒親駕回台！星宇全台首架A350-1000抵桃機
多圖／張國煒親駕回台！星宇全台首架A350-1000抵桃機EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 1
2025全球最多旅客造訪的城市Top10！日本沒進榜，第一名是亞洲「這裡」
2025年全球最多旅客造訪城市榜單出爐，結果卻讓不少人意外。根據統計，日本人氣再高仍無城市進榜，反倒由亞洲城市強勢包辦過半席次，冠軍更是由曼谷穩坐。從榜單可以看見，誰真正把旅客「留下來」，才是衝高排名的關鍵。bella儂儂 ・ 1 天前 ・ 2
壯觀！彰化芬園8.5公頃百日草炸裂 五彩繽紛超夢幻
愈冷愈開花！彰化縣芬園鄉寶山國小附近、寶山福德祠旁2處百日草花田大爆發，8.5公頃五顏六色的花海色彩繽紛，迎著陽光燦爛綻放，交織出一片夢幻的花海景緻，奼紫嫣紅的美景吸引遊客徜徉在花海中打卡拍照，讚嘆「太浪漫了，美的像幅畫」。花期可到1月20日，想賞花的民眾可得趁早。自由時報 ・ 7 小時前 ・ 發表留言
武陵農場花季管制 明開搶車票
[NOWnews今日新聞]每年國人矚目的武陵農場櫻花季，經武陵農場評估場內櫻花開放時程後，今年櫻花季疏運時程正式宣布於2月13日登場，持續至3月1日，共計17日，包含春節及和平紀念日連續假期，每日進場...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 2
疑財務異常！38年老牌旅行社 即起勒令停業
[NOWnews今日新聞]交通部觀光署近日公布國內旅行社勒令停業名單，驚見已成立38年的台中老字號旅行社「草屯旅行社」，根據觀光署公告，該旅行社因財務狀況異常，遭勒令停業3個月，觀光署提醒消費者，安排...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 2
盤點桃園3大賞梅景點 享受秋冬浪漫風景
天氣寒冷，正是梅花盛開的季節，桃園市觀光旅遊局臉書「樂遊桃園」盤點桃市3大賞梅景點，歡迎大家抽空前往尋找冬日梅花香。 樂遊桃園推薦的第一個賞梅景點是「角板山公園」，這裡有北台灣最大的梅園，滿山梅花盛開時超壯觀，還能順道品嚐在地原民風味餐，賞花也賞味。目前開花約有兩成，未來一周有機會盛開桃園電子報 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
2025 最佳航空公司出爐! 「它」這突破萬難殺出重圍 全球最佳機場是......
[Newtalk新聞] 飛機已然是現代最主要的跨國運輸方式，無論是旅遊或出差，大多都不想看到航班延誤，但現代航空工業與機場時刻表的運作極為複雜，導致延誤所在多有。航空分析公司 Cirium 在其最新報告中，分析了世界上表現最優異的 12 個航空公司與機場。 其中，伊斯坦堡機場（IST）榮獲 2025 年白金獎得主，在性能與可靠性方面領先全球。其地理位置在連接歐亞的樞紐之上，每年處理超過 8,400 萬名旅客，涵蓋 330 個目的地，在 3 條跑道的獨立運作下，運作效率達到每小時 148 架次。 伊斯坦堡機場是歐洲首個實現 3 跑道獨立運作的機場。圖：翻攝自伊斯坦堡機場官網 依據 Cirium 定義的準點率（OTP），也就是航班起降時間在預定時間 15 分鐘內的百分比，為 80.72%。這個數字雖然不特別出彩，但 Cirium 十分看好伊斯坦堡機場整體的營運表現與排程能力。 航空公司方面，卡達航空被航空運輸評級機構 Skytrax 評為全球最佳航空公司，再次榮獲白金獎。Cirium 表示卡達航空去年在地緣政治、天氣波動與飛機可用性等一系列問題的壓力下，仍確保流程順利運作，把旅客載到目的地新頭殼 ・ 1 天前 ・ 1
東京一日遊景點推薦！玩淺草寺、晴空塔必看亮點必吃美食排一天剛剛好
東京,日本旅行,淺草寺,今戶神社,東京晴空塔,今半,美食,一日遊,攻略,墨刻圖書,旅遊書,BT21 想在東京安排一趟節奏剛剛好的散步行程嗎？淺草寺與晴空塔一向是旅客心中的黃金路線，傳統與現代的氛圍在這裡完美交織：一邊是充滿江戶風情的雷門、仲見世商店街與御守祈福文化；另一邊則是象徵東京天際線、夜景震撼度滿分的晴空塔。兩個景點距離不遠、交通又方便，非常適合排成「東京一日遊」的經典組合。無論你是第一次到東京、或想重溫東京意象，都能在些景點與美食、必看亮典裡頭走出一天精彩的行程！景點+ ・ 1 天前 ・ 10
日本之行旅伴很重要！各種結伴旅行經驗談
台灣與日本關係緊密。到日本觀光的旅客不斷增加，其中台灣遊客人數也持續攀升，也有越來越多人與朋友們自己組團到日本旅行，不過旅程中常因意想不到的理由，導致彼此間產生衝突。 與朋友去日本旅遊時，應注意哪些事項？發生問題時又該如何解決？好不容易出來玩，當然不希望與同行友人之間因景點、餐廳、休息時間、以及住宿等事情，發生意見不合的衝突，一同享受100％完美旅程才是最重要的～小編訪問了幾位實際去過日本旅遊的人，並從他們的經驗中，整理出幾個出遊時易與朋友發生的小問題。LIVE JAPAN ・ 7 小時前 ・ 31
不是日韓！雄獅揭團體旅遊成長排行 「這國」3大優勢奪冠，再推萬元優惠
雄獅（2731）旅遊揭曉2025年官網團體旅遊目的地搜尋成長幅度排行榜，紐澳以搜尋量年增逾2.5倍強勢奪冠；日本四國與中國地區（鳥取、廣島、岡山）位居第二，馬來西亞與新加坡則以親子與高性價比優勢拿下第三名。其餘依序為土耳其、日本東北、日本九州、義大利、歐洲、北海道與沖繩。雄獅指出，日本雖仍為年度搜尋量冠軍，但二線城市觀光需求正快速竄升，成長幅度遠超過東京、大......風傳媒 ・ 41 分鐘前 ・ 發表留言
武陵農場櫻花季2/13～3/1管制 3家客運可購票入園
交通部公路局今天（6日）公布，武陵農場櫻花季疏運時程將在2月13日登場，持續至3月1日，共計17日，包含春節及和平紀念日連續假期。公路局今天舉行武陵櫻花季交通疏運記者會，指出櫻花季期間武陵農場實施總量管制每日進場人數6000人，包括住宿遊客1800人及一日遊遊客4200人，其中一日遊遊客分為團體及搭自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
高鐵攜手「百家飯店」推永續慢旅！訂房加購車票78折 再抽萬元小旅行
永續旅遊成為近年旅遊市場新趨勢，台灣高鐵宣布延續與交通部觀光署合作，攜手全台逾百家飯店推出「永續美好 慢遊台灣」專案，即日起至12月31日止，旅客於合作飯店官網訂房，可加購高鐵票享有平日78折、假日及疏運期間85折優惠，並同步推出抽獎活動，有機會獲得價值逾萬元的「永續小旅行」，一次帶走車票、住宿與在地體驗行程。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 發表留言
直飛宮古島只要777元！「這天」搶機票折4000元，加碼「星宇航空」７折
2026年春節連假長達9天，出國旅遊熱潮提前引爆！知名旅遊平台易遊網攜手星宇航空推出「新年星旅程」限時優惠，精選日本、泰國、越南、新加坡、馬來西亞及北美等22大熱門航點，機票下殺7折起，還有宮古島77食尚玩家 ・ 1 天前 ・ 發表留言
一次賞花，相鄰兩處風情 三層崎「台版富良野花海」VS「嗄嘮別公園」三種春櫻！
一次賞花，相鄰兩處風情，圖為被譽為「台灣富良野」的三層崎公園【旅遊經洪書瑱報導】被譽為「臺版富良野」旅遊經 ・ 1 天前 ・ 發表留言
集集線小火車今復駛 陳世凱妙喻久別心情
[NOWnews今日新聞]南投縣目前唯一營運的鐵路─集集支線，因邊坡和隧道災損停駛4年多，今天終於復駛並兩階段通車。交通部長陳世凱搭乘藝術家洪易以「行走西遊」為主題的彩繪列車從彰化二水出發，發現沿途有...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 1
搭台灣好行跑水求財線 限定版花旗木鐵道款喔熊組長等你扭
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】深受大小朋友喜愛的台灣觀光代言人「喔熊組長」又有新造型了！為迎接春天花季，互傳媒 ・ 1 天前 ・ 發表留言
國旅平日補助能如期上路？觀光署喊有信心
[NOWnews今日新聞]為鼓勵國人平日出遊，交通部觀光署規劃今年4月起推出5大旅遊補助，總經費達23億元，不過總預算案尚未進入立法院審議階段，外界擔憂會影響方案執行，對此，觀光署有信心會「馬到成功」...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 發表留言