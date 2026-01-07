香山茄苳景觀步道完工啟用 讓市民享受樂活慢遊休憩體驗

市府持續推動在地「客庄小旅行」，讓客家文化能夠走入民眾日常。





新竹市政府7日上午於香山區茄苳東街舉辦「茄苳景觀步道工程完工啟用典禮」，市長高虹安出席宣布茄苳景觀步道正式完工啟用。高市長表示，此次工程透過步道鋪設及觀景平台等設施建置，提升通行便利性，讓居民、市民與遊客能輕鬆漫步在客庄，享受樂活慢遊的休憩體驗。

高市長表示，為提升客庄硬體設施，市府近年積極爭取中央預算補助辦理各項建設，鹽港溪自行車道已於去(114)年10月啟用，以及今天茄苳景觀步道啟用，後續也將在風火輪公園進行樑柱彩繪，期盼串聯各項香山客庄聚落的節點，逐步打造幸福友善的城市風貌。

「茄苳景觀步道」正式完工啟用。

高市長指出，茄苳景觀步道周邊串聯在地農特產品資源，包括苦茶籽油、茶花及荔枝等，讓大家在健行漫步的同時，也能認識香山的農業特色與客庄文化。未來市府也將持續推動茄苳景觀步道與鹽港溪自行車道的整合，規劃成一條兼具人文底蘊與自然風貌的「客庄小旅行」路線，歡迎市民朋友一起來走走，感受香山客庄不一樣的風景。

客家委員會主任秘書廖育珮表示，中央與地方攜手推動客庄公共建設，是讓客家文化向下扎根的關鍵。這次茄苳景觀步道的空間營造，成功串聯客庄聚落、自然景觀與生活文化，使遊客在行走之間，感受客家重點發展區的文化產業與生活風貌，讓客家文化能夠走入日常，貼近民眾的生活。

工務處長陳明錚表示，香山茄苳景觀步道全長約200公尺，工程內容包含透水混凝土步道、眺望平台、賞景平台及高架實木木棧道，兼顧水土保持與行走安全。而透水鋪面可降低雨水逕流，減少環境衝擊，提升雨後通行舒適度，步道沿線依地形設置眺望平台及賞景平台等設施，民眾可從不同角度欣賞自然景觀，遠眺茄苳地區風貌，營造兼具休憩與景觀特色的戶外空間。

民政處長施淑婷表示，未來市府將推出客庄小旅行及各項體驗型活動，鼓勵市民親近茄苳景觀步道及鹽港溪流域自行車道，並持續推動公共空間與地方特色的結合，提升香山地區的能見度與吸引力，讓民眾在行走之間，認識香山地區的客家文化脈絡，以及荔枝、苦茶油、玉蘭花等地方產業特色，帶動文化與觀光發展。



