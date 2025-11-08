香山議員林盈徹批竹市府花數億辦煙花式活動 不優化海山漁港
〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市議員林盈徹身為香山在地民代，他說，香山的海山漁港長期被忽視，海山漁港擁有豐富的自然條件與發展潛力，卻長期缺乏整體規劃與整合，讓這座屬於香山的重要漁港始終無法成為觀光亮點，痛批市府每年願意花數億元辦煙花式活動，卻不透過建設優化公共設備，讓香山人無法接受。市府對此暫無回應。
林盈徹說，海山漁港是香山漁民生活的重心，作為17公里海岸線與苗栗綠光海風自行車道的中繼點，擁有發展觀光的優勢，但在竹苗自行車道路線上的新竹漁港和龍鳳漁港，兩者除有漁貨直銷中心，還有市集或熟食販售區，每年也會以漁港為中心，舉辦節慶活動或音樂節。但海山漁港現況僅有流標的漁貨直銷站和食魚教育中心，不但觀景平台地基下陷、欄杆毀損未修復，市府更長期漠視海山漁港的發展。
他多次呼籲市府海山漁港進行完整規劃，在腹地內建置藝術展演空間，以及舉辦假日市集推廣觀光，甚至可結合海山漁民、那魯灣部落與牽罟漁法等在地故事，在海山漁港規劃展示館或展演空間，成為香山藝文新據點；且打造具有「香山風格」的假日市集，讓香山區的農產品、原民美食、手作和在地店家有展售平台，就連受好評的「香山濕地藝術季」也應擴大舉辦。
更多自由時報報導
鳳凰颱風最新路徑曝！下週一、二海陸警接續發，可能登陸中部、西南部
鳳凰颱風最新路徑潛勢圖曝光！「這天」可能從台灣西南部登陸
「鳳凰」颱風最快今增強為中颱！下週日晚間起變天
黃仁勳快閃台南莉莉水果店！老闆曝「BOSS通關密語」成趣談
其他人也在看
彰化企協創會四十週年藝文聯展 彰化市婦女學苑熱烈登場
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】由彰化縣企業經營研究協會舉辦的「金馬迎春-彰化企協創會四十週年藝文聯展」，互傳媒 ・ 12 小時前
理髮店招募洗錢 跨境詐逾500名長者 聖地牙哥19人被逮
NBC與福斯電視台（FOX）7日報導，聯邦調查局（FBI）聖地牙哥分局主導的多機構調查行動，日前逮捕19人；他們涉嫌專門...世界日報World Journal ・ 12 小時前
跟著文化部長李遠遊宜蘭 走訪百大文化基地
文化部長李遠今天到宜蘭走訪百大文化基地，分享1日文化之旅，上午先到南北館市場「迺菜市」，隨後至百年二結王公廟參與千人泥塑神尊活動。李遠說，宜蘭是台灣凝聚公民意識及推動文化運動的重要發韌地，共有5處獲選百大文化基地，歡迎國人走訪體驗。李遠今天陸續前往南北館市場、大二結社區、利澤國際偶戲藝術村、白米木屐自由時報 ・ 12 小時前
越洋返回心靈故鄉 精神研習堅定初心
2025 年海外培訓委員慈誠精神研習會第二梯次，今天上午在花蓮靜思堂正式開營，匯集全球五大洲18國家地區，總計350名學員參與。每個人飛越數千到上萬公里，轉乘好幾種交通工具，只為了回到心靈的故鄉，...大愛電視 ・ 14 小時前
蕭美琴歐洲演說「鄭麗文竟追思共諜」 吳思瑤嘆：1個台灣2個世界
即時中心／黃于庭報導國民黨主席鄭麗文「親中」爭議不斷，今（8）日她參加統派社團舉辦之「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，然而該場大會追思對象之一，竟包含中共安插於國民政府內部最高階共諜將官吳石。與此同時，副總統蕭美琴赴比利時首都布魯塞爾，出席對中政策跨國議會聯盟（IPAC），於歐洲議會舉辦之年度大會，發表演說受全球矚目。對此，民進黨立委吳思瑤無奈地說「1個台灣，2個世界」。民視 ・ 11 小時前
新北耶誕城遭板橋居民反彈 洪孟楷籲參考東京都廳全年閃耀
今年「新北歡樂耶誕城」將於11月14日登場，但活動再遭新北市政府周邊板橋居民反彈。對此，國民黨立委洪孟楷表示，耶誕城已成國際知名活動，如何延續品牌能量、同時兼顧生活品質，是新北市下一階段城市行銷的重要課題。他建議市府參考東京都廳經驗，打造「365天亮起的新北」，讓城市全年閃耀，達成居民、觀光與城市三自由時報 ・ 12 小時前
電影「96分鐘」破2億謝票見面會 演員群出席 (圖)
電影「96分鐘」破2億謝票見面會8日在台北大巨蛋秀泰影城舉行，演員林柏宏（左3）、宋芸樺（左4）、王柏傑（右3）、姚以緹（右2）、蔡凡熙（右1）等演員一同出席合影留念。中央社 ・ 14 小時前
疑遭跨境施壓、工作人員家人遭騷擾 中國獨立電影節取消
原先預計8日於紐約舉辦的中國獨立電影節疑遭北京當局跨境打壓，導致電影節在開幕前兩天宣布取消。策展主辦人朱日坤在聲明中表示...世界日報World Journal ・ 12 小時前
民進黨高雄初選白熱化！3選將互動熱絡
[NOWnews今日新聞]民進黨高雄市長黨內初選競爭激烈，有意爭取參選的民進黨立委邱議瑩、賴瑞隆、許智傑今（8）日出席活動時，有說有笑，互動熱絡，在旁的綠委邱志偉也笑稱，「我需要跟你們三位保持等距，表...今日新聞NOWNEWS ・ 10 小時前
AI伺服器熱潮助攻 廣達、緯創、緯穎寫最旺10月 全年有望創新高
廣達、緯創、緯穎等代工大廠10月合併營收昨（7）日出爐，同步創下歷史同期新高，繳出最強10月成績單。且今年前十月合併營收...聯合新聞網 ・ 20 小時前
131年犂記餅店傳意外！員工手指卡進攪拌機遭壓碎
131年犂記餅店傳意外！員工手指卡進攪拌機遭壓碎EBC東森新聞 ・ 13 小時前
曝日本流感「走向全面大流行」 日旅達人林氏璧提點行前準備事項
台人赴日旅遊盛行，日本旅遊達人林氏璧提醒，日本流感目前「走向全面大流行」，每家醫療機構平均通報患者數現在已經增加到14.9人的高點，目前在台灣日本兩邊流感病毒都在流行，都是同一株A型H3N2，請大家注意。太報 ・ 16 小時前
顏正國告別式莊嚴舉行 合作演員喊話殺青了
生活中心／李世宸、張皓宇、SNG 台北報導資深演員顏正國猝逝，今天好友殯葬業網紅鋼鐵爸，為他舉辦莊嚴的告別式，上百位白衣人出席，衣服寫著「情義重天」，白衣人出席，場面莊嚴，演員黃尚禾致詞時落淚，喊話「國哥殺青了」，藝人高捷、李興文、喜翔，也來送顏正國最後一程。"無聲的所在"：「紛紛擾擾，吵吵鬧鬧的日子活下來。」告別式上演唱，致敬知名資深演員顏正國，告別式8號莊嚴舉辦，合作演員黃尚禾致詞時當場落淚。藝人黃尚禾：「國哥殺青了，沒有辦法再跟你說江湖再見，這種我們拍片常常在殺青的時候會講的話，我這一代的演員，會因為你的存在，獲得你的能量。」好友殯葬業網紅鋼鐵爸，幫忙辦告別式，身上白T寫著情義重天，他也難過透露好友告別式辦完，下周要辦自己母親的告別式。顏正國告別式今天舉辦。（圖／翻攝顏正國臉書）殯葬業網紅鋼鐵爸阮橋本：「我一直告訴我自己說，我一定要堅強我不能倒，我還是要感謝在座這麼多人，來這邊陪阿國。」歌手李千娜"莫忘"：「關上門獨自一個人時候，無聲破涕失控。」演員李千娜，自錄影片演唱歌曲，也淚流滿面妝都給哭花了，顏正國逝世消息來的突然，演藝圈好友都來送他最後一程，藝人小馬首先現身，還有顏正國過世後也始終現身大小場合的資深演員李興文還有高捷。藝人高捷：「阿彌陀佛，迴向給阿國。」顏正國告別式今天舉辦。（圖／翻攝顏正國臉書）藝人李興文：「看到其實這麼多人對他不捨，感到很難過。」藝人唐從聖：「是條漢子，以前曾經是我的偶像，（最敬佩他的部分？）能夠徹底的改變，重啟第二人生很不容易。」藝人楊貴媚：「請他媽媽要保重，但我真的沒有想到，他的小孩這麼小。」知名導演魏德聖也出席告別式，停留一段時間，文化界包括台北市文化局長蔡詩萍，也來為顏正國送行，現場上百位白衣人，還有白色禮服女子穿梭現場幫忙，傳出來自「殯葬界蔡依林」劉君玲創立的人力公司，各界好友陪伴顏正國，希望好小子的身影，永留大家心中。原文出處：顏正國告別式莊嚴舉行 合作演員黃尚禾喊話殺青了 更多民視新聞報導「豬」事大吉！賴清德親曝最愛豬肉小吃 感謝全民守護台灣豬顏正國頭七！鋼鐵爸淚崩告別：7天像過一世紀告別顏正國《少年吔，安啦！》重返電影院 高捷、喜翔攜400人淚唱〈無聲的所在〉追憶民視影音 ・ 13 小時前
藍白合「基隆模式」能全台複製？盤點5縣市合作潛力高
【記者邱筠媜／台北報導】2026選舉將近，民眾黨近來積極推動「聯合政府」，並擴及地方政府合作，其中以基隆市國民黨籍市長謝國樑與民眾黨籍副市長邱佩琳的「基隆模式」最受矚目。民眾黨主席黃國昌、國民黨主席鄭麗文均肯定基隆為藍白合示範區，可供其他縣市參考。不過，文化大學國發所兼任教授曲兆祥認為，若想把「基隆模式」推到全台22縣市，這個想法有點「羅曼蒂克」，應瞄準合作機會高的地區，例如宜蘭縣等「4個縣市」有機會藍白合。藍營幕僚則建議，新竹市可由民眾黨續任市長、國民黨任副市長，不過，若競爭激烈，跨黨派合作恐導致資訊外洩，對市政推動不利。壹蘋新聞網 ・ 12 小時前
29歲人妻結婚3年「生不出孩子」 醫生檢查大驚！網友炸鍋了
中國一名29歲的王姓女子已經結婚3年了，她和老公都非常渴望生個寶寶，但是3年都沒有好消息，所以一起去醫院做全面性的生殖檢查。檢查結果出來之後，不只醫生驚呆了，王女和老公更是傻眼，原來生不出孩子的原因，竟然是王女擁有男性的染色體。但是人定勝天，醫生最後還是讓王女成功生下了一個女兒，真是完美大結局啊！鏡報 ・ 15 小時前
中信盃黑豹旗》領先平鎮卻遭「沒收比賽」 陽明總教練賽後有話說
中信盃黑豹旗64強賽今天（8日）登場，北部三重棒球場最後一戰上演桃園市平鎮高中交手台北市陽明高中，本該是精采的科班對決，沒想到卻迎來戲劇性結尾。陽明高中在2：1領先情況下，於3局下被裁判沒收比賽、裁定敗北，引發譁然。大會與陽明高中總教練尹德融也分別做出回應。TSNA ・ 7 小時前
世界大賽／整年只拿2打席、季後賽沒碰過球棒 他G6救道奇活命卻遭讓渡
道奇7日做出球員異動，除了執行孟西（Max Muncy）和維西亞（Alex Vesia）下季的球隊選擇權之外，也宣布將世界大賽G6的救命英雄迪恩（Justin Dean）放進讓渡名單中，沒想到他馬上就找到新東家，被同區對手巨人撿走。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子低頭賠錢「證據恐怖不可曝光」 她斷言：粿粿事業已到盡頭
王子（邱勝翊）遭范姜彥豐指控介入他與妻子粿粿的婚姻，王子雖第一時間公開道歉，坦承與粿粿「超越朋友界線」，但否認自己是破壞家庭的第三者，遭輿論撻伐。日前他再度發出聲明，強調會誠實面對、積極解決問題。對此，網紅廣告小妹（凡槿）在社群發文直言，對王子連發兩次道歉感到意外。鏡報 ・ 16 小時前
鳳凰轉中颱「身體胖一倍」 估12日深夜登陸台灣 3縣市首當其衝
第26號颱風「鳳凰」已在今天（8日）凌晨2時增強為中度颱風，且暴風圈足足長胖一圈，中心結構也明顯紮實不少，目前暴風半徑已來到200公里，氣象署最新預估，12日深夜至13日凌晨，就會登陸台灣西南部地區，嘉義、台南與高雄首當其衝，且由於路徑再度西修，甚至不排除從中部登陸的可能性。中時新聞網 ・ 22 小時前
直擊／顏正國告別式「一票白紗正妹」溫柔送別 來自「殯葬蔡依林」操刀
藝人顏正國從童星出道，拍攝《好小子》走紅，10月7日傳出因罹患肺腺癌四期病逝，享年50歲。今（8）日在新北市立殯儀館舉辦告別式，現場氣派而莊嚴，聚集超過上百人悼念。前來致意的親友除了顏正國的兄弟好友之外，有一批亮麗的禮儀人員頂著艷陽在會場中穿梭，成為儀式中的嬌點。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前