香山野餐咖啡趴登場 600親子共享音樂×美食×草地時光

野餐趴活動在廣達2千多坪的大草原上舉行。圖／彰化市公所提供





為推廣戶外休閒與親子共遊，彰化市公所6日上午10點至下午3點半於「香山步道・東方公園」盛大舉辦「香山野餐咖啡趴」。超過600位民眾攜家帶眷參與，在廣達2,000多坪的大草坪上搭起帳篷、鋪上野餐墊，一邊享用美食、一邊欣賞舞台節目，度過愜意而熱鬧的週末時光。

香山步道所在地原為占地近7公頃的休息區，後因荒廢而封閉。市長林世賢上任後為活化空間，自109年起積極向參山國家風景區管理處爭取補助，前後獲得4,000多萬元，推動香山步道一至三期工程，包含整地、植栽及大草坪打造，最終將此區重新規劃為「香山步道・東方公園」，成功轉型為市民喜愛的休閒據點。

園區內設有環狀步道，沿途種植肖楠、洋紅風鈴木、光蠟樹、越橘葉蔓榕、錫葉藤等多樣植栽，逐步形成生態多樣的綠林環境。近年陸續出現獨角仙、蟬等昆蟲棲息繁衍，加上四季花卉與蝴蝶交織的景致，以及1,800坪視野開闊的大草坪，使此地成為親子野餐、情侶約會及市民散步的理想綠地。

本次野餐咖啡趴活動內容豐富，舞台節目邀請多組團隊演出音樂、舞蹈、氣球秀、烏克麗麗、手指鼓及魔術秀，氣氛熱鬧歡樂。現場也規劃親子闖關遊戲、咖啡沖泡教學與植栽DIY，上午、下午各一場，吸引許多家庭踴躍參與。

林世賢市長在香山東方公園的野餐趴活動描繪公園未來可再2.0發展為結合生態、產業。圖／彰化市公所提供

為讓市民以更優惠價格享受活動，公所推出多項超值方案，包括購買250元消費券即可等值兌換美食，另提供999元野餐套組，內含市值1,200元的美食組合，再加贈野餐墊、野餐籃或摺疊椅三選一，引發民眾熱烈響應。

市長林世賢表示，香山步道・東方公園經過多年整建，環境更優美、草坪更寬廣，非常適合舉辦各式大型戶外活動。他希望藉由此次結合野餐、咖啡、美食與表演的活動，讓市民走入自然、放鬆身心，與家人朋友共度溫馨愉快的假日時光。

林世賢市長（後排右2）與參山國家風景管理處副處長廖錫標（後排右1）和表演的小朋友一起大合照。圖／彰化市公所提供

