香山 6議員尋連任 新人搶攻不容易

民眾黨籍的新竹市樹下里長蔡志堅近日決定退出民眾黨，且將投入香山區的市議員選舉，震撼地方政壇。雖然香山選區歷年的競選人數相對不多，但卻是極為激烈的選區，而民眾黨已提名本屆落敗的葉國文捲土重來，此時再多1席「泛白」陣營競爭，恐衝擊民眾黨香山區的選情。

蔡志堅表示，民生問題不應該有顏色，更不該在政黨攻防中被犧牲，他強調，離開政黨，是「人生規畫的重整」。他決定脫下黨服，不再受限於黨派的意志，且以無黨籍身分投入香山區市議員選舉。

對此，民眾黨新竹黨部執行長顏仕昂回應，針對個別選區候選人的選戰規畫，民眾黨始終堅持公平、公正、公開的評選程序，透過機制，為每個選區評選出最合適的人選。面對明年地方選舉，民眾黨將全力輔選已完成提名程序的黨籍參選人，以力保提名者當選為核心目標。

新竹市香山區應選6席，選民色彩雖不明顯，但在現任6人都要參選連任的情況下，新人想搶攻席次也不容易。民眾黨香山區已提名葉國文，他本屆披民眾黨戰袍出馬拿下3518票，遺憾成了落選頭。

現任6人當中，國民黨陳慶齡是黨團總召，協調黨內事務不遺餘力，頗具聲量；綠營「香山大耳朵」林盈徹，上屆卻意外落馬，本屆回鍋參選就拿下8432票的高票數；時力「香山女兒」廖子齊，高學歷、形象清新，問政到位。3人各自有票源，且實力都相當堅強。

傳出白營有意於香山區再提1席，但在無黨籍吳國寶、陳啟源及締造11連霸紀錄的前議長鄭成光，3人都有意爭取連任的情況下，情勢相對艱難。如今蔡志堅又退黨，並以無黨籍參選，很可能再瓜分得來不易的票源，地方評估白營下屆要在香山區拿下席次，恐怕難度不小。