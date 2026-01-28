香氛圈最近很熱鬧！Acqua di Parma 110週年新香、寶格麗首款香精、LOEWE話題蠟燭全到齊

（圖／品牌提供）

最近的香氛圈，可以說同時迎來三種不同層次的重磅話題。一邊是走過百年的義式經典，用限量香氣重新定義傳承；一邊是珠寶世家首度推出香精，直接把濃度與氣場拉到最高；還有一款則把香味帶進日常空間，讓居家氛圍也成為風格的一部分。這三個名字一起出現，本身就很值得香氛迷停下來細看。

Acqua di Parma克羅尼亞經典淡香精臻選典藏版，把百年精神重新裝進瓶中

為了迎接品牌第一款香水誕生110週年，Acqua diParma推出了2026年限量的「克羅尼亞經典淡香精臻選典藏版」，以熟悉的柑橘芳香調為基礎，卻在細節上做出明顯升級！這次重點核心選用的是來自2024年馬達加斯加諾西貝島的白色依蘭依蘭，帶有果香與細緻辛香的明亮香調，讓佛手柑、血橙與葡萄柚的清新開場，多了一種溫潤而立體的層次感，尾韻再由廣藿香與香根草收束，清爽卻不單薄，是那種越聞越能感受到質感差異的香氣。

Acqua di Parma 2026限量克羅尼亞經典淡香精臻選典藏版100ml／11,200元（圖／吳雅鈴攝、品牌提供）

外型設計同樣很有紀念意義，瓶身線條加入如建築階梯般的細節，外盒則延續品牌標誌性的黃色圓帽盒，並以金色封蠟意象標示110週年。對於熟悉克羅尼亞系列的人來說，這一版不是推翻經典，而是用更成熟的方式，替百年香氣留下新的註解。

不只運用的香材經過精挑細選，連瓶身和包裝外盒也別具巧思。（圖／吳雅鈴攝）

值得一提的是，這次週年企劃中，最讓收藏控心動的，還有Acqua di Parma特別準備的「報紙禮物」。品牌攜手義大利文化媒體Segreta，製作一份以Acqua di Parma為主題的紙本報紙，從帕爾馬起源、生活藝術精神到品牌故事一次梳理，凡購入限量克羅尼亞經典淡香精臻選典藏版即可獲贈，數量有限！這種把香味、歷史與閱讀體驗結合在一起的做法，讓110週年不只停留在香氣，而是真正延伸成一種可被收藏的生活風格。

如果是Acqua di Parma的鐵粉，這麼有意義的禮物不能不收藏吧！（圖／吳雅鈴攝、品牌提供）

寶格麗Le Gemme珠寶世家頂香系列，首款香精一出手就走「頂級路線」

另一邊，寶格麗則選擇用「香精」這個最高濃度等級，宣告全新里程碑！Le Gemme珠寶世家系列首度發表的香精版本，以Tygar為主題，由調香大師 Jacques Cavallier操刀，保留葡萄柚的明亮輪廓，同時大幅放大木質與琥珀氣息，高濃度龍涎香與樹脂感香材，讓香氣貼膚又深沉，存在感非常強烈，像是第二層肌膚般慢慢展開~搭配靈感來自虎眼石的瓶身設計與金屬細節，更是讓這款香精從氣味到外型，都明確鎖定頂級香氛與收藏市場。

寶格麗巍晶寶石香精60ml／14,450元（圖／品牌提供）

LOEWE年度質感蠟燭系列，從植物靈感與陶罐工藝出發的居家香氣提案

如果說前兩款是「穿在身上的香氣」，LOEWE的年度質感蠟燭系列，則是為居家空間準備的香味風景！黑芝麻、伯爵茶與甜杏仁三款氣味，以植物與日常素材為靈感，從微鹹烘烤感、茶香佛手柑到溫潤辛甜調性，各自勾勒出不同的空間情緒，加上手工製作的陶罐與高辨識度色彩設計，即使不點燃，也像是一件能替空間加分的擺設，難怪每年一推出，總能在生活風格圈掀起討論。

LOEWE黑芝麻香氛蠟燭、LOEWE甜杏仁香氛蠟燭、LOEWE伯爵茶香氛蠟燭280g／9,000元（圖／品牌提供）





