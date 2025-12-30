香氛控請閉眼入！CREED推首款高級香氛沐浴膠、SUQQU「蒼苑香」按摩霜上架前就被狂問！

（圖／品牌提供）

冬天一到，連洗澡、保養都開始講究「香氣帶來的情緒價值」！尤其最近香氛圈話題一次爆開，從把高訂香水延伸進日常沐浴的CREED，到在日本已引發預購熱潮的SUQQU限定按摩霜，再到用香氣說故事的MAISON W 1955，每一款都不是只「聞起來好聞」那麼簡單，而是直接把生活儀式感拉滿。

CREED金萃奢潤身體系列，把香水級香氣帶進日常保養

一直以來以高端香水聞名的CREED，這次終於把經典香氣延伸到身體保養，推出全新的「金萃奢潤身體系列」！除了採用高於市場平均的香氛濃度，香氣不會一沖就散，而是貼著肌膚持續縈繞~，整個系列也主打高比例天然來源配方，搭配維他命B3、角鯊烷與維他命E等保養成分，讓身體清潔與滋潤不再只是基本功，而是一段能安撫情緒、慢慢享受的日常儀式。

CREED於2025年末推出「金萃奢潤身體系列」，以香氣延伸護膚、以質地承載感受，讓肌膚與內在都能獲得深層的柔軟與滋養。（圖／品牌提供）

系列中最受關注的，就是它們的「金萃沐浴膠」與「金萃潤膚乳」。沐浴膠在遇水後會轉化成細緻泡沫，清潔時不帶刺激感，洗完不乾澀，還能把品牌經典香氣自然留在肌膚上；潤膚乳則走清爽卻有滋養度的路線，延展性高、不黏膩，擦完像幫肌膚套上一層柔軟的香氣薄紗。從洗澡到保養一氣呵成，香氣層次也比單擦香水更耐聞，難怪被香氛控列為「會默默回購型」。

CREED金萃沐浴膠300ml／3,280元（圖／品牌提供）

CREED金萃潤膚乳300ml／3,580元（圖／品牌提供）

SUQQU「蒼苑香」限定按摩霜，開賣前就引發熱烈討論

如果說香氣也能帶來療癒感，那SUQQU這款限定「蒼苑香」真的很有說服力！以品牌經典的顏筋按摩霜為基底，搭配彷彿雨後草原般清新的香氣設定，草本氣息交織玫瑰、木質與麝香，聞起來清爽卻不單薄；按摩時質地會有層次變化，滑順好推、不厚重，特別推薦在早晚花幾分鐘放鬆臉部線條。這次限定版不只香味討喜，整體使用感也很完整，難怪在日本、台灣一推出就被列為「季節必收」。

SUQQU晶采立體按摩組＜蒼苑香限定版＞／3,850元 內含晶采立體按摩霜(蒼苑香)200g+煥顏柔潤淨膚露50ml+晶采防曬日霜10g。（圖／品牌提供）

MAISON W 1955雙香登場，用香氣替生活按下不同模式

主打香氣敘事的MAISON W 1955，這次帶來兩款風格對比鮮明的新作。「Santal Glow檀木光影淡香精」以溫潤檀香為主軸，揉合雪松、鳶尾與琥珀，聞起來沉穩又帶包覆感，很適合需要靜下來的時刻；「Lemon Tree沈醉檸樹淡香精」則走明亮清透路線，檸檬、柑橘作為開場，中段加入愈創木、廣藿香與馬鞭草，讓香氣不會只停留在果香層次，而是多了一點穩定感，最後由麝香與琥珀收尾，留下輕柔卻耐聞的氣息。兩支香氣一穩一亮，無論是日常轉換心情，還是為新的一年挑一款有寓意的香氛，都很有存在感。

MAISON W 1955檀木光影淡香精50ml／4,280元（圖／品牌提供）

MAISON W 1955沈醉檸樹淡香精50ml／4,280元（圖／品牌提供）





