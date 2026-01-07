【香氛沐浴時刻】洗澡也能很高級！SABON經典茉莉再回歸、香奈兒CHANCE身體香氛、CREED香氛皂禮盒一次收藏！

（圖／吳雅鈴攝、品牌提供）

一天結束後，最讓人期待的不是滑手機，而是走進浴室、讓香氣慢慢包圍全身的那段時間~從溫熱水流到空氣中的香氛層次，沐浴早已不只是清潔步驟，而是切換心情、放鬆感官的關鍵時刻，也難怪近年「香氛沐浴產品」成為越來越多人離不開的生活儀式。

SABON｜璀璨茉莉限量回歸，把花園香氣帶回浴室

曾在2023年引起話題的SABON「璀璨茉莉限量系列」，在2026新年檔期驚喜回歸！消息一出立刻讓鐵粉為之瘋狂~~為什麼它會這麼受到歡迎的原因就在於璀璨茉莉限量系列是將極度珍稀的茉莉原精為核心，並加入100%天然茉莉純露融入沐浴與身體保養之中；香氣清透柔和，茉莉花香交織梨子與竹子的水感氣息，在熱水中慢慢擴散，給人乾淨卻不單薄的感受。系列以經典「明星三部曲」為核心，從清潔、磨砂到修護層層銜接，讓沐浴過程不只是帶走疲憊，而是逐步安定心緒，為新一年注入溫柔而穩定的能量。

廣告 廣告

SABON明星三部曲的沐浴油、身體磨砂膏和絲綢身體乳液，當然是不能錯過的重點單品。（圖／吳雅鈴攝）

延續這股純淨花香，璀璨茉莉也推出多款新年限定禮盒，可將完整沐浴流程一次收藏！不管是結合沐浴油、身體磨砂與身體乳液的修護組合，到適合初次體驗或旅行攜帶的入門禮盒，香氣始終貫穿其中。藍白花園視覺搭配細膩包裝，無論自用或送禮，都像是把一段充滿希望的香氛時刻留在生活裡。

SABON璀璨茉莉光潤修護組／3,980元 內含璀璨茉莉沐浴油300ml+璀璨茉莉沐浴油100ml+璀璨茉莉身體磨砂膏320g+璀璨茉莉絲綢身體乳液200ml。（圖／吳雅鈴攝）

SABON璀璨茉莉明星三部曲推薦組／1,580元 內含璀璨茉莉沐浴油100ml+璀璨茉莉身體磨砂膏60g+璀璨茉莉絲綢身體乳液50ml。（圖／吳雅鈴攝）

CHANEL｜CHANCE系列，讓洗澡變成一場輕盈香氛層疊

如果你喜歡洗完澡後，香氣自然留在肌膚上的感覺，那麼 CHANCE 系列的沐浴露、身體乳與身體香氛精油，絕對是香奈兒迷的心頭好。沐浴露在熱水下起泡時，CHANCE標誌性的香味會先在空氣中散開，洗感豐盈卻清爽、不殘留黏感，讓肌膚在乾淨之餘就已經留下淡淡香氣；接著抹上身體乳，如絲緞般滑順的輕盈質地，能快速吸收、修飾肌膚觸感，同時讓香味更貼近皮膚、不會一下就消失；最後以身體香氛精油收尾，帶點柔潤光澤，鎖住水分的同時，也把整體香氣延續得更久、更柔和。整套用下來，香味不是刻意被「疊上去」，而是自然跟著肌膚溫度慢慢浮現，讓人就算不噴香水，也能在日常裡聞到那種很香奈兒、很乾淨卻不無聊的存在感。

香奈兒CHANCE系列沐浴露400ml／3,180元（圖／品牌提供）

香奈兒CHANCE系列身體乳400ml／3,340元（圖／品牌提供）

香奈兒CHANCE系列身體香氛精油150ml／4,650元（圖／品牌提供）

CREED｜金萃香氛皂禮盒，用經典香氣開啟沐浴儀式感

偏好皂類清潔、又重視香氣層次的人，會對CREED金萃香氛皂禮盒特別有感！這款禮盒將品牌經典香調濃縮進香氛皂中，起泡細緻、洗感溫和，洗後肌膚不乾澀，香氣卻能悄悄停留。從木質到花香調性一次收齊，不只適合自用，也很適合當作「懂香的人才會懂」的質感送禮選擇，讓沐浴這件小事，多了一點被珍惜的儀式感。

CREED 金萃香氛皂禮盒3x50g／4,200元（圖／品牌提供）





原始連結

看更多 CTWANT 文章

懶人必學！睡覺也能「偷偷變美」的3個方式！把夜晚變成你的修護加速器

2026最新精華評比！今年爆紅的PDRN精華、抗痘精華誰最值得收？

30歲後的「抗老保養」應該這樣做！選對晚霜幫肌膚「補氧」、搭配「喝的PDRN」修復更有感！