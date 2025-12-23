香氛與笑聲中療癒身心 台東辦理家庭照顧者及家屬聯誼活動

▲臺東縣衛生局於今日在台東聖母醫院「芳心好美館」辦理家屬聯誼活動，現場充滿香氣與笑聲，每位參與者都能暫時放下日常繁重的照顧工作，享受專屬的療癒時光。

【互傳媒／記者 黃孝勤／台東 報導】為感謝長期辛苦照顧家庭的家庭照顧者及家屬，提供身心靈放鬆與交流的機會，得到情緒、壓力的紓解，臺東縣衛生局於今(23)日在台東聖母醫院「芳心好美館」辦理家屬聯誼活動，共有60名家庭照顧者及長照服務使用者家屬參加，現場充滿香氣與笑聲，每位參與者都能暫時放下日常繁重的照顧工作，享受專屬的療癒時光。

隨著台灣人口結構邁入超高齡化及受到少子化影響，家庭照顧者們承擔巨大的身心壓力，除了照顧家人，還需兼顧家務、工作與個人生活，經常忽略自身的健康與情緒，臺東縣衛生局自107年起委託民間單位開辦家庭照顧者支持性服務據點，透過家照專員關懷訪視、提供高負荷家庭照顧者情緒支持、心理諮商等服務，以期實現照顧不孤單、照顧不離職等穩定社會能量。

廣告 廣告

為了讓家庭照護者獲得休息與紓解，與經驗的交流，擴大社會支持網絡，且提昇家庭照顧者的生活品質，讓照顧者的路更好走，增進照顧者長期照護之知能及照顧技巧，讓被照顧者於家中獲得適當的照顧，臺東縣衛生局特別舉辦家庭照顧者暨長照服務使用家屬聯誼活動。

當天的活動安排精油舒壓體驗及聯誼交流，讓家庭照顧者分享照顧心得與生活經驗外，並建立支持網絡。參與者表示，透過互動與分享，不僅學會舒緩壓力的方法，也感受到同伴的支持與鼓勵，更增強面對照顧時挑戰的信心與勇氣。

臺東縣衛生局孫國平局長在致詞中表示，「放心最美」不僅是一個活動名稱，更代表對家庭照顧者的關懷與肯定，家庭照顧者的付出值得被看見與肯定，希望每一位參與者身心得到充分放鬆，也帶著滿滿正能量回到生活中，持續為家庭照顧的路注入更多溫暖與力量。