香氛迷必收！MFK 這5款味道全台瘋搶，迪奧香氛世家蠟燭儀式感拉滿、D&G經典香找瑪丹娜展現獨特魅力

（圖／品牌提供、廖怡婷 攝）

香氛不僅是隱形的衣裳，更是一場關於個人品味與生活儀式的深度表達。2026 年，我們追求的不再只是單純的嗅覺吸引，而是如何將香味融入居家空間與肌膚保養，養出一種「由內而外」的精緻氣場。從 MFK 在台北微風信義打造的全台最奢華香氛殿堂，到迪奧香氛世家對永續美學的優雅實踐，香氛早已跳脫瓶身的限制。無論妳是追求乾淨洗鍊的「白襯衫感」，還是嚮往充滿磁性的「女神能量」，這份 2026 必買指南將帶你在眾多香氣中，精準鎖定那抹讓你越聞越上癮的神級味道。

MFK 打造全台法式頂級奢華香氛殿堂

Maison FrancisKurkdjian登台滿十周年，台北微風信義也用精品規格打造全台法式頂級奢華香氛殿堂，比如360度環繞的巨型香水鋅瓶蓋試香桌、全台唯一駐店的AI客製化刻字機、復古華麗的高級洗手檯、金箔天花板，來到這裡會讓你感受到滿滿儀式感。如果還不知道該入手哪一款MFK香水，現場也有最受香氛迷青睞的5款香氛幫助你擺脫選擇障礙，超適合情人節時來這邊挑對香，買好後直接享受客製化刻字服務感受最浪漫約會。

Maison Francis Kurkdjian 登台十周年，「起家厝」台北微風信義形象旗艦店首度改裝華麗再現。（圖／廖怡婷 攝）

在台灣賣最好的是MFK 724淡香精，充滿明亮、活力舒適感的麝香花香調香水；第二名就是國際間赫赫有名的540香精，前調是紅橙的甘甜，再由橡木與番紅花延續中調，以優雅的琥珀與鼠尾草穩固氣味核心，是款令人難以忘懷的魅力香氛；第三名愛戀玫瑰淡香精，玫瑰控直接無痛入手，結合木蘭花與紫羅蘭優雅又精緻；第四名是低調就默默熱賣的阿米香樹之香男性淡香水，每次上架就會被搶購一空，鐵粉認證為帥哥必噴；第五名是永恆之水，更被譽為是香氛界的經典白襯衫，男生女生都可以噴，西西里檸檬與卡拉布里亞佛手柑的清新香氣百搭又實用，是非常有質感的必收好味道！

台灣超人氣的五款香氛味道大公開，每款都是香氛迷必收經典。（圖／品牌提供）

迪奧 香氛世家香氛蠟燭系列全新香氣《森林別墅》與《柯勒諾瓦》

《迪奧香氛世家》香氛蠟燭系列以高訂語彙重新演繹居家香氛美學。全新黑色玻璃燭杯搭配布紋標籤與束腰褶襇設計，展現低調雋永的現代高訂風格。系列全新推出五款可自由更換的DIOR經典圖紋高訂燭座，增添客製化品味體驗，並迎來兩款全新香氣《森林別墅》與《柯勒諾瓦》，取材自迪奧先生鍾愛之地，將靜謐森林與南法花園的嗅覺記憶引入居家空間，開啟細緻優雅的感官體驗。

迪奧香氛世家 香氛蠟燭／4,800元、蠟燭座皮革款／2,800元、蠟燭座布質款／1,800元（圖／品牌提供）

《迪奧香氛世家》推出專屬香氛配件，讓點燃蠟燭成為一場優雅的儀式。熄燭罩與燭芯剪以銀色金屬質感呈現經典束襇線條，兼具實用與美感，可延長蠟燭使用壽命。全新黑色漆光蠟燭蓋，綴以立體銀色CD LOGO，更添一抹高訂質感，可維持燭面潔淨與純淨香氣，在細節之間展現法式從容。

迪奧香氛世家 燭芯剪／1,800元、蠟燭蓋／1,800元、熄燭罩／1,800元（圖／品牌提供）

迪奧 香氛世家身體系列全新香氣《鑲銀木》與《沉香玫瑰木》

在追求更精緻、也更具責任感的日常儀式之中，迪奧香氛世家以全新視角重新思考美與永續之間的關係。《迪奧香氛世家身體系列》於2026年1月全面更新，採用全新打造、可補充再利用的玻璃瓶身設計，讓優雅質感得以長久留存，同時減少一次性包裝的浪費。經典高級訂製靈感延續於瓶身與標籤的細節之中，而可重複補充的機制，則以更環境友善的方式」，將香氛藝術融入日常。

迪奧香氛世家身體系列全新補充式瓶身設計，演繹優雅永續生活美學（圖／品牌提供）

香氛潔膚露與身體乳液以細膩而柔滑的質地，延展香氛世家標誌性的香氣輪廓，彷彿輕霧般包覆肌膚，留下優雅卻不張揚的芬芳餘韻。同時，《鑲銀木》與《沉香玫瑰木》亦全新加入，以兩款經典氣息擴展為 11 種香氣選擇，讓沐浴儀式更為完整。

迪奧香氛世家 香氛潔膚露 300 ml (瓶裝)／ 2,450元 / 300 ml (補充包) ／1,950元、香氛潤膚乳液 300 ml (瓶裝) ／3,450元、300 ml (補充包) ／2,750元（圖／品牌提供）

DOLCE&GABBANA 唯我女性極致淡香精

義大利奢華品牌 DOLCE&GABBANA Beauty 的 The One 唯我香氛系列自 2006 年首次推出以來，走過近二十年的非凡歷程，奠定其作為當代經典的地位，象徵永恆優雅與與生俱來的魅力。 唯我香氛不僅是一款香氛，更是一種態度，這份精神由橫跨多個世代、持續影響全球流行文化的傳奇女神瑪丹娜 Madonna 完美體現：她以無畏、自信且忠於自我的姿態，成為唯我香氛所代表精神的最佳代表；象徵著磁性吸引、感性魅力、無畏能量與強烈存在感，唯我香氛所描繪的是一種「一種無法被忽視的存在感」。無需言語，內在光芒自然綻放，氣場即是最動人的宣言。

DOLCE&GABBANA 唯我女性極致淡香精 30ML／3,600元｜50ML／5,400元｜ 75ML／7,000元、唯我男性香精 50ML／4,200元｜100ML／5,700元（圖／品牌提供）





