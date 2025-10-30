香氛迷快筆記！紐西蘭小眾香「ABEL」全台獨賣登場、Aesop首款倒數月曆太稀有、GD愛香開搶倒數中！
今年秋冬香氛圈熱鬧非凡，從紐西蘭純淨氣息出發的天然香氛品牌ABEL首度以全新姿態登台、Aesop則是破天荒推出「首款倒數月曆」，再加上韓流天王 G-DRAGON睽違回歸掀起馥馬爾香氛出版社的《獵心麝香》熱潮，三大香氛話題同步登場，無論是香氛迷或時尚控，都要準備好手刀開搶！
天然香氛的革新之路──ABEL全球新品於ARTIFACTS獨家限定登場
來自紐西蘭的天然香氛品牌ABEL，以「讓香氣與自然共存」為理念，由前釀酒師Frances Shoemac所創立，結合生物科技與頂尖調香工藝，正式揭開「天然香氛革命」的新篇章！本次全球新品發表於ARTIFACTS敦南旗艦店獨家限定登場(10/23–11/19)，全系列採用100%天然成分、0%石化來源，瓶身、瓶蓋與外盒全面升級為可再生與可分解材質，將永續概念落實到設計細節中。
店內展出由調香大師Isaac Sinclair與科學家Dr. Fanny Grau攜手打造的九款香氛，每款香調都以自然素材描繪不同的氣味情緒——從宛如陽光灑落在潔白衣物上的「Laundry Day」，到融合酸櫻桃與可可的深沉花香「The Apartment」，再到海洋鹹韻交織果香的「Cyan Nori」，氣味層次細膩、個性分明，完美體現「激進香氛 RADICAL FRAGRANCE」的品牌精神。
Aesop首款「倒數月曆」開賣即秒殺 全台僅30組還1人限購1盒！
今年 Aesop 以「居心香映，隅隅生悅」為節慶主題，首度推出品牌史上第一款倒數月曆「Aesop 寓香之所」，掀起香氛界收藏熱潮！它的外型以想像宅邸為靈感，共設有13扇奇數之門，每扇門後都藏著經典商品——從天竺葵身體潔膚露、澄瑩面部精華素和賦活芳香護手霜的保養品項，到俄勞斯芳香室內噴霧、蜻蛉線香、香氛擺件等的居家小物，完整重現Aesop式的嗅覺哲學。
Aesop 寓香之所倒數月曆售價:為17,150元，全台限量僅30組，僅於忠孝、大安、南西、永康及台中五間街邊概念店販售，且一人限購一組。因為數量稀少、設計極具收藏價值，被香迷譽為「今年最值得期待的香氛聖誕夢幻逸品」。
GD愛香「獵心麝香」再掀話題！馥馬爾香氛出版社限時優惠同步開跑
韓流天王G-DRAGON(權志龍)睽違四個月再度登台，他的私藏愛香——《獵心麝香》也再度成為粉絲與香氛迷爭相入手的焦點！這款由調香大師Maurice Roucel創作的經典香氛，以佛手柑、香檸檬開場，延伸至香草與麝香的深邃尾韻，性感卻不失優雅。為響應GD再度登上台北舞台，品牌也同步祭出11/4–12/31的限時優惠活動，凡購買《獵心麝香》30ml即贈7ml隨身香乙支，活動將於全台馥馬爾香氛出版社專櫃同步展開(信義新天地、SOGO 復興館、台中與台南櫃點)，數量有限、贈完為止。
