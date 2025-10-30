香氛迷快筆記！紐西蘭小眾香「ABEL」全台獨賣登場、Aesop首款倒數月曆太稀有、GD愛香開搶倒數中！

（圖／品牌提供）

今年秋冬香氛圈熱鬧非凡，從紐西蘭純淨氣息出發的天然香氛品牌ABEL首度以全新姿態登台、Aesop則是破天荒推出「首款倒數月曆」，再加上韓流天王 G-DRAGON睽違回歸掀起馥馬爾香氛出版社的《獵心麝香》熱潮，三大香氛話題同步登場，無論是香氛迷或時尚控，都要準備好手刀開搶！

天然香氛的革新之路──ABEL全球新品於ARTIFACTS獨家限定登場

來自紐西蘭的天然香氛品牌ABEL，以「讓香氣與自然共存」為理念，由前釀酒師Frances Shoemac所創立，結合生物科技與頂尖調香工藝，正式揭開「天然香氛革命」的新篇章！本次全球新品發表於ARTIFACTS敦南旗艦店獨家限定登場(10/23–11/19)，全系列採用100%天然成分、0%石化來源，瓶身、瓶蓋與外盒全面升級為可再生與可分解材質，將永續概念落實到設計細節中。

廣告 廣告

ARTIFACTS x ABEL獨家限定快閃店的展售不僅是新品亮相，更像是一場嗅覺藝術展，將自然、科技與美學融合成專屬於ABEL的香氣語言。（圖／吳雅鈴攝）

店內展出由調香大師Isaac Sinclair與科學家Dr. Fanny Grau攜手打造的九款香氛，每款香調都以自然素材描繪不同的氣味情緒——從宛如陽光灑落在潔白衣物上的「Laundry Day」，到融合酸櫻桃與可可的深沉花香「The Apartment」，再到海洋鹹韻交織果香的「Cyan Nori」，氣味層次細膩、個性分明，完美體現「激進香氛 RADICAL FRAGRANCE」的品牌精神。

九款不同香調店內都有陳設，很歡迎大家親自來試香體驗。（圖／吳雅鈴攝）

品牌堅守100%天然的承諾，香水內所有運用到的成分全部一一標示在盒身背面讓你看。（圖／吳雅鈴攝）

Aesop首款「倒數月曆」開賣即秒殺 全台僅30組還1人限購1盒！

今年 Aesop 以「居心香映，隅隅生悅」為節慶主題，首度推出品牌史上第一款倒數月曆「Aesop 寓香之所」，掀起香氛界收藏熱潮！它的外型以想像宅邸為靈感，共設有13扇奇數之門，每扇門後都藏著經典商品——從天竺葵身體潔膚露、澄瑩面部精華素和賦活芳香護手霜的保養品項，到俄勞斯芳香室內噴霧、蜻蛉線香、香氛擺件等的居家小物，完整重現Aesop式的嗅覺哲學。

Aesop首度推出的「寓香之所」是品牌歷來最具份量的禮盒！（圖／品牌提供）

Aesop 寓香之所倒數月曆售價:為17,150元，全台限量僅30組，僅於忠孝、大安、南西、永康及台中五間街邊概念店販售，且一人限購一組。因為數量稀少、設計極具收藏價值，被香迷譽為「今年最值得期待的香氛聖誕夢幻逸品」。

正式發售日期為11/14，想搶的女孩可得記好時間！（圖／品牌提供）

GD愛香「獵心麝香」再掀話題！馥馬爾香氛出版社限時優惠同步開跑

韓流天王G-DRAGON(權志龍)睽違四個月再度登台，他的私藏愛香——《獵心麝香》也再度成為粉絲與香氛迷爭相入手的焦點！這款由調香大師Maurice Roucel創作的經典香氛，以佛手柑、香檸檬開場，延伸至香草與麝香的深邃尾韻，性感卻不失優雅。為響應GD再度登上台北舞台，品牌也同步祭出11/4–12/31的限時優惠活動，凡購買《獵心麝香》30ml即贈7ml隨身香乙支，活動將於全台馥馬爾香氛出版社專櫃同步展開(信義新天地、SOGO 復興館、台中與台南櫃點)，數量有限、贈完為止。

想跟偶像GD噴同款香水？趁現在有優惠活動時入手，就算演唱會結束了，一樣能隨時回溫他的體香。（圖／品牌提供）





原始連結

看更多 CTWANT 文章

才15歲就美成這樣！鍾麗緹小女兒考拉登VOGUE紅毯驚豔全場 網瘋喊：原地出道！

日本女生都在搶的聖誕美妝TOP 3！RMK微風之憩眼頰盤、PAUL & JOE巴黎假期月曆、Snow Beauty雪花魔法盒通通美到想收藏！

法式香氣浪漫來襲！阿蒂仙聖誕日曆限量開賣、歐舒丹花之交響曲升級登場，歐瓏與馥馬爾香氛出版社打造嗅覺系跨界新話題