香氣也是保養！4個香氛儀式迎接秋冬

秋冬天氣冷、心情容易悶，這時候「香氣保養」就能讓整個人暖起來。香氛不只是味道，更 能調節情緒、放鬆肌肉，甚至幫肌膚補上一層療癒屏障。





一、淋浴加點香氣，洗去壓力感

在洗澡時滴幾滴薰衣草、佛手柑或甜橙精油在浴巾或泡澡水中，香氣隨熱氣散開，整個浴室變 SPA。若不方便泡澡，用「香氛沐浴乳」或「身體磨砂膏」也能達到放鬆＋滑嫩雙重效果。

洗完立刻擦上同香調的乳液，香氣更持久～





二、香氛乳液取代香水，養膚又迷人

許多人秋冬皮膚乾又怕香水酒精刺激，這時可以用「香氛乳液」代替。乳液基底的油脂能鎖水，同時釋放香味。建議沐浴後趁皮膚還溫熱時塗抹脈搏點（手腕、頸側、鎖骨），香氣會隨體溫慢慢擴散。

想提神就選柑橘、迷迭香；想放鬆睡前用薰衣草、雪松；想要女人味可選玫瑰、琥珀、香草。氣味不僅改變氣場，也能轉換情緒🪷。





三、精油按摩，從香氣進入身體循環

週末可以試試用荷荷巴油或甜杏仁油加幾滴喜歡的精油，按摩肩頸、小腿、手臂，促進循環、舒緩緊繃。搭配深呼吸三次，讓香氣進入肺部、釋放壓力。





四、香氣環境小物，打造療癒空間

臥室放香氛蠟燭或擴香石，不僅空氣香香的，心情也會柔軟下來。建議挑選天然植物精油基底、無人工香料的產品，對身體更友善。

香氣是一種生活節奏，從洗澡、乳液、睡前香氛到空間氣味，都是幫身體放鬆與保養的延伸。讓香氣融入日常，每一次深呼吸都能成為保養的一部分。