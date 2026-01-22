香氣十足，口感不甜膩！巧克力丹麥吐司

巧克力丹麥吐司

水合法讓手揉麵包體柔軟細緻，加上自調巧克力醬，香氣十足，口感不甜膩，適合當早餐或下午茶。

食材

450克帶蓋吐司模, 1個

麵糰 牛奶, 180克 全蛋, 60克 棕櫚糖或二砂, 15克 無糖可可粉, 10克 高筋麵粉, 380克 鹽, 3克 即發酵母粉, 3克 無鹽奶油, 35克

巧克力内餡 低筋麵粉, 10克 玉米粉, 10克 無糖可可粉, 10克 棕櫚糖或糖, 15克 牛奶, 80克 蛋黃, 1顆 無鹽奶油, 15克 巧克力塊, 50克



料理步驟





步驟 1：全蛋+牛奶共240g，加入糖和可可粉拌勻，





步驟 2：再加入高筋麵粉；





步驟 3：攪拌到沒有液體；





步驟 4：簡單揉到沒有乾粉；





步驟 5：蓋起來冷藏1小時或過夜，進行水合；





步驟 6：先將麵糰從冰箱取出，室溫放置30分鐘；利用等待時間做好內餡，把粉類和糖秤入鍋內拌勻；





步驟 7：加入牛奶攪勻；





步驟 8：加入蛋黃再次攪勻；





步驟 9：開小火攪到成麵糊狀，加入無鹽奶油拌勻；





步驟 10：最後放入喜歡的巧克力塊，關火用餘溫拌到巧克力溶化；





步驟 11：將巧克力餡放冰箱冷藏降溫；





步驟 12：開始制作前，先秤好鹽、酵母和無鹽奶油。把麵糰壓滾成長方型狀，均勻抹上鹽，對摺；





步驟 13：再次把麵糰壓桿成長方型，抹上即發酵母和無鹽奶油：





步驟 14：捲起來呈圓柱狀；切成片狀，再切小碎塊，這樣揉好後更均勻；





步驟 15：接著像洗衣服一樣的開始揉麵，將所有小塊揉成糰，這個階段有點濕黏，可是揉約2～3分鐘就不會囉！





步驟 16：揉到不黏手和工作檯，表面還有點粗糙也沒關係；





步驟 17：抓起麵糰的一角，甩摔在工作檯上；再翻摺起來；重覆甩摔、翻摺約25～30次，





步驟 18：麵糰光滑細緻，直接收圓；





步驟 19：稱重分切成4份，每份約175g；壓扁後，往中心點摺，然後翻面滾圓；滾圓後，分別用保鮮膜包起來，放冰箱冷藏15分鐘；





步驟 20：取出冷藏後的麵糰，桿麵棍和工作檯上可以抹少許乾粉防沾，然後從麵糰中間，往上桿，再回到中間往下桿，將麵糰桿成長方型；抹上巧克力内餡；





步驟 21：然後捲起來，儘量捲緊，收口處捏緊；





步驟 22：每捲好一條就蓋起來，防止乾掉，因為是甜的內餡，所以將麵糰包好後放冷凍30分鐘，整型時會更好看；將麵糰均勻地搓成長條狀，約長24公分；





步驟 23：黏接口朝上，用桿麵棍將麵糰桿平桿長，同樣地桿麵時從中間往上、往下桿，麵糰長度會變長爲34～35cm;





步驟 24：然後從中間剖切成兩條；





步驟 25：切口朝同方向，將麵糰堆疊，這邊可以比較一下橄之前和橄之後的長度差異，然後把切口朝上翻立起來，並陸續完成4個麵糰；





步驟 26：接著先直放一條，再橫放一條，然後在左右兩邊再各放一條；請注意第一條是壓在橫放的那條下面；





步驟 27：用底下的那條先壓過去左手邊的那條上，





步驟 28：然後再把橫的那條往右邊壓在剛剛的那條上；





步驟 29：再將最右邊的那條，放在旁邊的那條下面，然後再壓橫的那條上，重覆再編ㄧ次，半邊就編好了，





步驟 30：基本上就是4條辮的編法；特別提醒，編的時候切口都是朝上；





步驟 31：將左右兩邊往下收摺成吐司盒的長度，





步驟 32：如果不是用低糖吐司模，建議在吐司模裡先放一張烘焙紙，再將吐司擺入，放到沒插電的烤箱裡，進行發酵；





步驟 33：要發到吐司模約8分滿，依室溫高低，發酵時間約需60～80分鐘；





步驟 34：烤箱預熱到190度，蓋上吐司模，烤15分鐘後轉個方向，續烤13～15分鐘，請依上色狀況調整。





步驟 35：取出吐司模後，先在工作檯上輕敲一下，再移除蓋子和上面的烘焙紙（有放烘焙紙的話），然後倒出吐司；等吐司放涼後再切，切好後可分裝冷凍保存，要吃時用平底鍋小火或烤箱150度覆熱3-5分鐘即可。

