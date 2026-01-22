iCook愛料理

香氣十足，口感不甜膩！巧克力丹麥吐司

廚房女漢子Rita's

巧克力丹麥吐司

水合法讓手揉麵包體柔軟細緻，加上自調巧克力醬，香氣十足，口感不甜膩，適合當早餐或下午茶。

食材

  • 450克帶蓋吐司模, 1個

  • 麵糰

    • 牛奶, 180克

    • 全蛋, 60克

    • 棕櫚糖或二砂, 15克

    • 無糖可可粉, 10克

    • 高筋麵粉, 380克

    • 鹽, 3克

    • 即發酵母粉, 3克

    • 無鹽奶油, 35克

  • 巧克力内餡

    • 低筋麵粉, 10克

    • 玉米粉, 10克

    • 無糖可可粉, 10克

    • 棕櫚糖或糖, 15克

    • 牛奶, 80克

    • 蛋黃, 1顆

    • 無鹽奶油, 15克

    • 巧克力塊, 50克

 

廣告

料理步驟


步驟 1：全蛋+牛奶共240g，加入糖和可可粉拌勻，


步驟 2：再加入高筋麵粉；


步驟 3：攪拌到沒有液體；


步驟 4：簡單揉到沒有乾粉；


步驟 5：蓋起來冷藏1小時或過夜，進行水合；


步驟 6：先將麵糰從冰箱取出，室溫放置30分鐘；利用等待時間做好內餡，把粉類和糖秤入鍋內拌勻；


步驟 7：加入牛奶攪勻；


步驟 8：加入蛋黃再次攪勻；


步驟 9：開小火攪到成麵糊狀，加入無鹽奶油拌勻；


步驟 10：最後放入喜歡的巧克力塊，關火用餘溫拌到巧克力溶化；


步驟 11：將巧克力餡放冰箱冷藏降溫；


步驟 12：開始制作前，先秤好鹽、酵母和無鹽奶油。把麵糰壓滾成長方型狀，均勻抹上鹽，對摺；


步驟 13：再次把麵糰壓桿成長方型，抹上即發酵母和無鹽奶油：


步驟 14：捲起來呈圓柱狀；切成片狀，再切小碎塊，這樣揉好後更均勻；


步驟 15：接著像洗衣服一樣的開始揉麵，將所有小塊揉成糰，這個階段有點濕黏，可是揉約2～3分鐘就不會囉！


步驟 16：揉到不黏手和工作檯，表面還有點粗糙也沒關係；


步驟 17：抓起麵糰的一角，甩摔在工作檯上；再翻摺起來；重覆甩摔、翻摺約25～30次，


步驟 18：麵糰光滑細緻，直接收圓；


步驟 19：稱重分切成4份，每份約175g；壓扁後，往中心點摺，然後翻面滾圓；滾圓後，分別用保鮮膜包起來，放冰箱冷藏15分鐘；


步驟 20：取出冷藏後的麵糰，桿麵棍和工作檯上可以抹少許乾粉防沾，然後從麵糰中間，往上桿，再回到中間往下桿，將麵糰桿成長方型；抹上巧克力内餡；


步驟 21：然後捲起來，儘量捲緊，收口處捏緊；


步驟 22：每捲好一條就蓋起來，防止乾掉，因為是甜的內餡，所以將麵糰包好後放冷凍30分鐘，整型時會更好看；將麵糰均勻地搓成長條狀，約長24公分；


步驟 23：黏接口朝上，用桿麵棍將麵糰桿平桿長，同樣地桿麵時從中間往上、往下桿，麵糰長度會變長爲34～35cm;


步驟 24：然後從中間剖切成兩條；


步驟 25：切口朝同方向，將麵糰堆疊，這邊可以比較一下橄之前和橄之後的長度差異，然後把切口朝上翻立起來，並陸續完成4個麵糰；


步驟 26：接著先直放一條，再橫放一條，然後在左右兩邊再各放一條；請注意第一條是壓在橫放的那條下面；


步驟 27：用底下的那條先壓過去左手邊的那條上，


步驟 28：然後再把橫的那條往右邊壓在剛剛的那條上；


步驟 29：再將最右邊的那條，放在旁邊的那條下面，然後再壓橫的那條上，重覆再編ㄧ次，半邊就編好了，


步驟 30：基本上就是4條辮的編法；特別提醒，編的時候切口都是朝上；


步驟 31：將左右兩邊往下收摺成吐司盒的長度，


步驟 32：如果不是用低糖吐司模，建議在吐司模裡先放一張烘焙紙，再將吐司擺入，放到沒插電的烤箱裡，進行發酵；


步驟 33：要發到吐司模約8分滿，依室溫高低，發酵時間約需60～80分鐘；


步驟 34：烤箱預熱到190度，蓋上吐司模，烤15分鐘後轉個方向，續烤13～15分鐘，請依上色狀況調整。


步驟 35：取出吐司模後，先在工作檯上輕敲一下，再移除蓋子和上面的烘焙紙（有放烘焙紙的話），然後倒出吐司；等吐司放涼後再切，切好後可分裝冷凍保存，要吃時用平底鍋小火或烤箱150度覆熱3-5分鐘即可。

 

若對該食譜有任何疑問，請到原始文章內頁詢問食譜作者喔！

完整食譜這邊看：香氣十足，口感不甜膩！巧克力丹麥吐司

台灣最大料理生活平台 iCook 愛料理，給你滿滿料理靈感！立即加入 iCook LINE 官方帳號

其他人也在看

新手不敗超美味！英式豬肉卷

新手不敗超美味！英式豬肉卷

【新手不敗】英式豬肉卷 這個英式豬肉卷sausage rolls也可在星巴×咖啡店吃到的。是英國人經常吃的小食，用起酥皮包著豬肉腸餡料，外層金黃酥脆，加上豬肉腸，超美味。可以做小巧的，作派對或...

iCook愛料理 ・ 1 天前發表留言
酸中帶甜醋香味十足！年節必吃「糖醋黃金魚」

酸中帶甜醋香味十足！年節必吃「糖醋黃金魚」

糖醋黃金魚黃金(年菜料理) 酸中帶甜醋香味十足的糖醋魚無論大人小孩都愛的滋味加入色彩繽粉的甜椒就可以為年菜增添喜氣 食材 黃魚, 1條 紅黃甜椒青椒, 各半顆切絲 小黃瓜片, 半條...

iCook愛料理 ・ 50 分鐘前發表留言
徐乃麟佩服洪詩 再次致歉唐從聖

徐乃麟佩服洪詩 再次致歉唐從聖

「綜藝大哥」徐乃麟21日主持選美活動，活動前被問到女星洪詩近來因為婚前「把屎把尿照顧失智公公」引發「孝道外包」議論一事。孝順出名的徐乃麟提及，過去親力親為照顧臥病在床的母親，「不敢說我孝順，但我身邊沒看過比我徐乃麟孝順的」。

中時新聞網 ・ 5 小時前55

SpaceX擴大下單台鏈 低調訪台鎖定昇達科、華通

特斯拉執行長馬斯克衝刺低軌衛星布局，旗下全球低軌衛星龍頭SpaceX組團來台，近期低調密訪供應鏈，重點對象鎖定衛星通訊酬...

聯合新聞網 ・ 3 小時前1
2026唐綺陽上半年星座財運排行榜！魔羯恐入不敷出，「第1名」會有超多賺錢機運

2026唐綺陽上半年星座財運排行榜！魔羯恐入不敷出，「第1名」會有超多賺錢機運

唐綺陽老師的2026上半年星座財運排行榜來了！來看看在新的一年有上榜的人，會分別面臨什麼樣的財務問題，以及有機會迎來什麼賺錢的機會！記得同時看太陽與上升星座。 2026上半年唐綺陽星座財運最差排

女人我最大 ・ 2 小時前3
76歲老闆失智！半年後奇蹟「思緒變清晰」　醫：大腦乾淨了

76歲老闆失智！半年後奇蹟「思緒變清晰」　醫：大腦乾淨了

一名76歲的陳姓公司負責人，因容易頭昏、思緒不清晰，時常有腦霧的感覺，透過正子掃描發現類澱粉蛋白沉積，確診阿茲海默症，生活品質明顯受影響。土城長庚醫院表示，患者於2025年6月開始接受新一代失智症免疫治療藥物「欣智樂」治療。半年療程結束後，追蹤正子斷層影像顯示腦中異常蛋白清零，患者認知功能與日常生活能力穩定提升。家屬也說患者情緒更穩定、語言表達清晰，思緒更具條理，且多項神經心理測驗也呈現正向進步。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前64
遺產多少內不用繳稅？房子如何分配給子女繼承？1人1間不是真正的公平！施昇輝：遺產分配前一定要知道的事

遺產多少內不用繳稅？房子如何分配給子女繼承？1人1間不是真正的公平！施昇輝：遺產分配前一定要知道的事

大部分人對「遺產規畫」的想法，多數會先聯想到「稅務規畫」，但我認為如何「分配遺產」恐怕才是第一要務。遺產稅的規畫，主要著眼點在於生前遺產的轉移，減少未來遺產稅的課稅基礎。

Yahoo奇摩房地產 ・ 1 天前11
阿蘇火山觀光直升機失聯前　2台灣客手機驚傳「1簡訊」！身分曝光

阿蘇火山觀光直升機失聯前　2台灣客手機驚傳「1簡訊」！身分曝光

日本熊本縣阿蘇火山今（20）日發生觀光直升機失聯事件。消防部門於上午接獲乘客智慧型手機自動發出的「撞擊通知」後，隨即確認一架載有兩名台灣籍遊客與一名日籍駕駛的直升機失聯，目前相關單位正鎖定火山口周邊展開緊急搜救，而台灣遊客的身分也曝光。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前58
對等關稅底定後Toyota等5款車大降價？車商全說了

對等關稅底定後Toyota等5款車大降價？車商全說了

台美關稅談判大局底定，確定以15%為基準。在我方採取「保零件、棄整車」的談判策略下，美製小客車關稅極可能歸零。知情人士透露，此舉旨在換取台灣年產值3000億元的汽車零組件產業長期優勢，確保對美出口戰略重心，整車市場則被視為可調整空間較大的項目。

中天新聞網 ・ 1 天前50
將徒手攀101！怎麼解決屎尿問題？霍諾德曝「1招」：不然會引起公憤

將徒手攀101！怎麼解決屎尿問題？霍諾德曝「1招」：不然會引起公憤

本週六(24日)全球傳奇攀岩家霍諾德(Alex Honnold)將挑戰徒手攀登台北101，引起全球矚目。不少人好奇，攀岩多日的人如何解決屎尿問題，霍諾德也公開說明，攀岩多日者現在會捆緊排泄物，放在背包下方，待抵達目的地後，再丟到垃圾稿。「畢竟，隨意亂丟排泄物會引起公憤，萬萬不可！」

三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前34
快訊／2台人搭「阿蘇觀光直升機」失聯！火山口發現機體「嚴重毀損」：機身序號已確認

快訊／2台人搭「阿蘇觀光直升機」失聯！火山口發現機體「嚴重毀損」：機身序號已確認

[FTNN新聞網]記者薛明峻／綜合報導日本熊本縣阿蘇市一架載有2名台灣籍遊客的觀光直升機，上午10點多從阿蘇卡德利動物樂園起飛後，遲遲未返回，其中一名乘客的...

FTNN新聞網 ・ 1 天前5
迪卡儂廣播喊「8964228」！網嚇壞：是不歡迎誰嗎　前員工解答了

迪卡儂廣播喊「8964228」！網嚇壞：是不歡迎誰嗎　前員工解答了

量販店、超市常會聽見店員廣播一串特定數字，用來傳遞商品訊息或店內狀況，不過有網友表示，在運動用品店「迪卡儂」內，竟聽到店員公然喊著「8964228」，讓他不禁直呼「加密比沒加還耐人尋味」。

鏡報 ・ 1 天前39
貝克漢長子開戰父母！控訴「完美家庭形象」全是演的　怒揭冷血一面：虛假的令人作嘔

貝克漢長子開戰父母！控訴「完美家庭形象」全是演的　怒揭冷血一面：虛假的令人作嘔

[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導貝克漢家族長子布魯克林（BrooklynBeckham），在IG限時動態發布長文，正式對父母宣戰。他憤怒控訴，爸爸貝克漢（DavidB...

FTNN新聞網 ・ 1 天前34
貝克漢才發聲！維多利亞「遭長子控6大罪狀」心碎出手了　1招擬止血

貝克漢才發聲！維多利亞「遭長子控6大罪狀」心碎出手了　1招擬止血

英國足球傳奇貝克漢（David Beckham）與妻子維多利亞（Victoria Beckham）近來陷入家庭風暴。26歲長子布魯克林（Brooklyn Beckham）繼日前大動作封鎖父母社群帳號後，今（20日）無預警發出千字長文，首度公開指控父母長期操控家庭敘事、干涉婚姻，並傷害他的妻子妮寇拉佩茲（Nicola Peltz）等6大罪狀。而外界也好奇維多莉亞的下一步動作。蔡維歆

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前11
尾牙KTV唱歌突OHCA！男救回恐植物人　妻驚3症狀：他說「休息一下就好」

尾牙KTV唱歌突OHCA！男救回恐植物人　妻驚3症狀：他說「休息一下就好」

近日正值尾牙季，許多公司為了與員工同慶，開桌、辦抽獎樣樣來。一名ICU護理師林婷分享一起案例，一名男子吃完尾牙到KTV續攤，半夜被緊急送醫已OHCA（到院前心肺功能停止）。經過15分鐘CPR及電擊搶救，男子成功撿回一命，卻因腦部缺氧過久恐變成植物人。護理師感嘆其實，病發前「心肌梗塞已經在敲門了」。

三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前13
曾掀中職曼尼旋風！Ramírez第10年落選名人堂　翻盤僅剩一途徑

曾掀中職曼尼旋風！Ramírez第10年落選名人堂　翻盤僅剩一途徑

2026 年美國棒球名人堂票選結果於今（21）日揭曉，兩位明星中外野手 Carlos Beltrán 與 Andruw Jones 則分別跨過門檻，成功當選 2026 年名人堂成員。但前波士頓紅襪隊傳奇強打、曾來台打過中華職棒的傳奇球星 Manny Ramírez（曼尼），在第 10 年、也是最後一年的全美棒球記者協會（BBWAA）票選資格中，僅獲得 38.8% 的得票率，遠低於入選所需的 75% 門檻，確定無法透過傳統票選途徑進入古柏鎮。

鏡報 ・ 12 小時前14
不只貴！國旅沒落「1真相」曝光　苦苓重砲轟「沒心留客」：誰還想再來

不只貴！國旅沒落「1真相」曝光　苦苓重砲轟「沒心留客」：誰還想再來

國旅為何「一落千丈」？作家苦苓近日在社群平台發文直指，國旅沒落的關鍵，並不只是價格問題，而是「沒有真正用心留住旅客」。他以台灣與日本多個案例對照指出，若景點只停留在拍照打卡，缺乏能讓人停留、消費與回訪的內容，觀光自然難以長久。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前90
2台灣遊客仍失聯！日媒曝機師超過40年經驗　專家點出「2種可能」

2台灣遊客仍失聯！日媒曝機師超過40年經驗　專家點出「2種可能」

即時中心／温芸萱報導日本熊本縣阿蘇火山昨發生觀光直升機失事，一架搭載2名台灣遊客的直升機起飛後不久失聯。警消與自衛隊展開搜索，於中岳第一火口附近山坡發現機體殘骸，確認為羅賓遜R44機型。機上日籍機師與2名台灣乘客共3人仍下落不明。據了解，該機師具備超過40年飛行經驗，專家分析火山口亂流與機型結構可能是事故原因，詳細調查仍在進行中。

民視 ・ 22 小時前6
陳亭妃未簽協議！綠委：賴清德一定叫她快簽

陳亭妃未簽協議！綠委：賴清德一定叫她快簽

[NOWnews今日新聞]民進黨台南市長初選落幕，由立委陳亭妃勝出，「挺憲派」議員則要求她簽署「2026民進黨勝選共同聲明，三點協議保證」，但陳未簽字。對此，民進黨立委林俊憲今（21）日被媒體問到，陳...

今日新聞NOWNEWS ・ 17 小時前62
快訊／休賽季第3次！鄭宗哲再遭大都會DFA

快訊／休賽季第3次！鄭宗哲再遭大都會DFA

快訊／休賽季第3次！鄭宗哲再遭大都會DFA

EBC東森新聞 ・ 2 小時前5