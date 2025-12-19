香氣撲鼻！好市多新出「1款神級零食」 一票會員瘋搶：吃一口停不下來

生活中心／王文承報導

美式賣場好市多（Costco）向來以商品種類多元、價格實惠與份量十足聞名，經常推出各式新品，深受消費者喜愛。許多人不僅愛喝飲料，也喜歡吃零食，只要有新口味上市，總會忍不住搶購嘗鮮。近日就有一名網友分享，他逛好市多時發現賣場推出全新巧克力口味的米米花，買回家試吃後立刻被圈粉，濃郁的可可香氣搭配酥脆口感，讓人越吃越上癮，貼文曝光後，引發網友熱議，不少網友直呼這款屬於偏苦可可風味的「大人口味」。

廣告 廣告

一名網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」表示，看到好市多的米米花推出新口味後便立刻入手，打開包裝就能聞到明顯的巧克力香氣，實際品嘗後發現口感酥脆、不油膩，可可風味相當濃厚，整體吃起來很有質感，甚至忍不住推薦同事一起購買。

貼文一出，立刻掀起網友熱議，「吃一口停不下來」、「我要去買了！看起來也太好吃」、「這個真的好吃」、「這家超讚」、「成分很可以」、「不甜的巧克力，我覺得比蜂蜜口味更好吃」、「米米花本來就好吃」、「我兒子一定會超愛，糟糕了」、「已加入購物清單」、「松露那款也不錯」、「可可味偏成熟，很有大人感」。

更多三立新聞網報導

開盤／記憶體雙雄威剛南亞科點火 科技股回魂台股開盤狂漲300點

坐擁1億資產！退休部長誤判「2情勢」淚崩 晚年慘求昔下屬：讓我打工

股神不藏私！巴菲特親授9大理財鐵律：這1習慣會讓你破產

蘋果還在睡？三星三折機登台開賣時間曝 驚人規格、價錢一次看

