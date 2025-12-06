香氣爆開！新北油飯節盛大登場 民眾搶買

新北油飯節超熱鬧。（圖／TVBS）

2025新北油飯節熱鬧登場，以「油飯傳香總鋪宴」與「十強油飯市集」為主軸，吸引大批民眾前來吃逛玩一次滿足。活動現場香氣四溢，人潮絡繹不絕，不僅有各式風味油飯供民眾品嘗，還舉行了「職人油飯大賞頒獎典禮」，由新北市長侯友宜親自頒獎，讓油飯的文化價值更加被看見，也讓大家感受在地美食的獨特魅力。

油飯節現場氣氛熱鬧非凡，各攤位前排起長長人龍，香味隨著熱氣四處飄散。許多攤位推出創意油飯，結合在地食材，再加上點綴的油蔥及香菜，讓各種風味完美結合。不少民眾表示，油飯承載著從小的記憶，尤其是逢年過節時，家中一定會準備油飯，有些帶著醬油的香氣，有些則散發著蝦米的鮮香味道，每一口都喚起深刻的情感記憶。

新北市長侯友宜也親臨現場參加總舖宴活動，並為「職人油飯大賞」頒獎。侯友宜向民眾表示，大家很有福氣，這次活動訂了8000塊油飯，但價格其實只有3000元。此次「職人油飯大賞」競爭相當激烈，最終由蘆洲阿潘功夫油飯獲得金賞殊榮，新莊的月華油飯榮獲銀賞，而三重區大碗油飯則獲得銅賞。

活動中還有多項優惠吸引民眾參與，如掃描QR Code可直接折5元的促銷活動。除了品嘗美食外，會場也設置了多項互動遊戲，讓民眾在品嘗傳統美食的同時，也能享受豐富的活動內容。

