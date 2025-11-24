香水太香？ 戴全罩式安全帽仍遭蜂螫 正妹視力驟降剩0.7

高雄一名25歲的江小姐，日前戴全罩式安全帽騎車，沒想到竟然被蜜蜂鑽入，眼皮上還插著兩根針刺。（圖／TVBS）

高雄一名25歲的江小姐，日前戴全罩式安全帽騎車，沒想到竟然被蜜蜂鑽入，還螫傷了她的眼皮，導致她右眼嚴重水腫，視力降到0.7，到醫院就醫發現，眼皮上還插著兩根針刺。

高雄一名25歲的江小姐，日前戴全罩式安全帽騎車，沒想到竟然被蜜蜂鑽入，眼皮上還插著兩根針刺。（圖／TVBS）

這起特殊事件中，江小姐當時戴著全罩式安全帽騎車，竟有兩隻蜜蜂找到縫隙鑽入並螫傷她的眼皮。江小姐描述當下的感受，她原以為是蟑螂闖入，感到非常驚嚇，因為從未想過會有蜜蜂跑進安全帽裡。她表示被螫時非常疼痛，當時也不敢觸碰傷處。

右眼皮腫脹嚴重，幾乎無法張開，視力也急劇下降，江小姐立即前往眼科就診。眼科醫師洪啟庭發現她眼皮上確實插著兩根蜜蜂的螫針，立即為她移除。江小姐被診斷出蜂窩性組織炎，經過口服抗生素、利尿劑和止痛藥的治療，五天後便順利康復。

眼科醫師洪啟庭發現她眼皮上確實插著兩根蜜蜂的螫針，立即為她移除。（圖／TVBS）

眼科醫師洪啟庭解釋，蜜蜂螫針上的毒素輕微情況下會引起局部蜂窩性組織炎，嚴重時則會引發全身性反應，甚至有致命風險。過去也曾有民眾騎機車時被蜜蜂螫傷的案例，但江小姐的情況特別之處在於她戴著全罩式安全帽，蜜蜂仍能找到縫隙鑽入，且一次進入了兩隻。

安全帽業者指出，蜜蜂最可能從全罩式安全帽前面下巴處的縫隙進入。（圖／TVBS）

安全帽業者指出，蜜蜂最可能從全罩式安全帽前面下巴處的縫隙進入，或是從耳朵附近進入，這通常是因為安全帽戴得比較鬆。專家也提醒大家，除了避免使用過於香濃的香水外，在蜜蜂較多的戶外環境中，也應避免穿著深紅色衣物，以降低被蜜蜂攻擊的機率。

