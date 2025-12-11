「香水達人」性虐女友出獄又鬧事！ 持槍毆打親弟爆衝突

社會中心／綜合報導

新北市樹林區，日前發生一起持槍毆人事件！警方到場，發現是兄弟兩人互毆，一查發現，原來哥哥是17年前，虐待女友致死，號稱香水大師的宋志宏，他服刑10年、假釋出獄，結果被警方查到，約女網友到旅館開毒趴，現在又因為出拳毆打弟弟，再次登上媒體版面。

哥哥vs.弟弟：「你現在兄弟了啦，是不是，釘孤枝啦，你不要動我喔，釘孤枝敢不敢。」

兄弟倆在家門口吵了起來，兩人越吵越激烈。

哥哥vs.弟弟：「欺負我就對了，我哪有欺負你啊，你不要動我喔，不然你是怎樣啊，我也沒在怕你。」

吵著吵著，兩人出拳互毆打成一團，長達快五分鐘，最後驚動到員警到場處理。

嫌犯vs.員警：「我回來教訓他，啊是為什麼。」





哥哥向警方直說，自己出拳是為了教訓弟弟。事發在新北市樹林區，上個月26號晚上，哥哥不滿弟弟在外面說他壞話，氣得動手，原來弟弟是不滿哥哥偽造名片，用他的名字到處借錢，因此心生嫌隙。警方事後在哥哥的車內，搜到2把火藥式辣椒槍，兄弟倆的媽媽低調的說，哥哥是不希望弟弟走偏路，冰凍三尺非一日之寒，因為這位動手的哥哥，正是17年前，涉嫌性虐待同居女友致死的嫌犯宋志宏。

記者vs.宋志宏：「還要再繼續上訴為什麼？阿彌陀佛，因為我不是真正的殺人兇手，可是你有性虐待致死欸，是誰殺的？」

宋志宏是新北樹林地區的富二代，曾以香水達人身分上電視，2008年在一次毒趴中，宋志宏對黃姓女友虐待，導致女友顱內出血死亡，宋志宏一審遭判無期徒刑，上訴最高院改判15年半定讞。宋志宏於2020年假釋出獄後還是學不乖，去年5月又在交友軟體上，找網友到飯店開毒趴，如今又鬧事。





附近鄰居：「老一輩的往生了就沒人住了，他們說我有24支的監視器，搞不好裡面在製毒咧。」

附近鄰居：「(是祖產吧 那片土地很大)，對啊是他們的祖產在那邊，(很有錢嗎) 對。」

自稱香水達人的宋志宏，出獄五年沒工作、頻頻向家人拿錢，在外惹事生非，這回又因毆打親弟弟，登上媒體版面。

