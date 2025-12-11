「香水達人」虐殺女友假釋又犯案！ 持槍暴打手足遭逮

新北市樹林區一名49歲宋姓男子，17年前因性虐同居女友致死遭判刑15年6個月，服刑10年後假釋出獄。今年11月底，宋男懷疑43歲胞弟透過朋友在外找自己麻煩，竟持槍到樹林區老家，恐嚇親弟弟並當場揮拳毆打成傷，警方獲報到場後，在宋男保時捷轎跑車內查扣2把火藥式辣椒槍，依傷害、恐嚇等罪函送法辦。

曾有「香水達人」稱號的宋男，日前持辣椒槍去新北市樹林老家，恐嚇親弟弟，還把弟弟毆打受傷。（圖／警方提供）

宋姓男子不只是家境富裕的富二代，還曾以「香水達人」身分登上電視節目，卻也前科累累，2008年他因涉嫌虐待同居的黃姓女友致死，最高法院依傷害致死罪判刑15年半定讞。2020年宋男獲假釋出獄，2023年5月16日又於交友軟體亂槍打鳥找妹聊天，期間頻頻暗示「有毒品」並邀約正妹到飯店同樂。台北市芝山岩派出所接獲檢舉，警力趁其現身時一擁而上逮人，並在房間內發現毒品，通通遭到法辦。

據了解，宋男出獄後無業，頻頻伸手向父母要錢啃老，還向妹妹騙了幾十萬元。宋男更找上弟弟開髮廊的朋友，以幫忙找客人為由印製名片，又拿著名片向銀行借錢，並要求弟弟友人作證他是髮廊股東，宋弟得知後制止，宋男因此心生不滿決定報復。

警方在宋男開的保時捷跑車內，查獲2把辣椒槍。（圖／警方提供）

11月24日晚間7時許，宋男開著保時捷載女友到老家找弟弟，雙方一言不合爆發口角。宋男動手揮拳打向弟弟，還拔起腰間槍枝作勢恐嚇，雙方衝突畫面全被監視器拍下。宋弟於11月26日前往樹林警分局山佳派出所報案，並指稱其兄持有槍枝。

警方除依傷害、恐嚇及家暴等相關程序完成雙方說詞受理外，並根據供述進行訪查蒐證、調閱監視器畫面確認。樹林警方於12月6日再次通知宋弟完成比對指證筆錄，確認宋男曾持疑似槍枝揮舞後藏放車內，12月8日晚間，樹林警方持搜索票前往宋男所駕自小客車及住處執行搜索，在車內查扣2把辣椒槍及手機1支等相關證物。警方目前已將宋男依傷害、恐嚇等罪嫌移請新北地檢偵辦。

