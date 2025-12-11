「香水達人」3P性虐女友致死！出獄啃老又持槍毆弟 火爆衝突畫面曝光

記者林盈君／新北報導

現年49歲、曾以「香水達人」身分登上電視節目的宋姓男子，過去曾因虐殺同居女友，遭判刑15年6月，服刑10年後假釋出獄，近期，宋男與43歲胞弟發生糾紛，宋男竟持槍恐嚇，雙方因此爆發肢體衝突，之後弟弟前往警局報案，警方獲報後展開調查，於宋男車內及住處，搜出2把火藥式辣椒槍及手機等證物，隨即依傷害、恐嚇等罪嫌，將宋男移請新北地檢偵辦，辣椒槍則待鑑識中心鑑驗結果再決定是否移送。

「香水達人」宋姓男子，過去因虐殺女友遭判刑，近期又持槍威脅毆打胞弟被逮。（圖／翻攝畫面）

據了解，宋男家庭富裕，卻在17年前「開毒趴玩3P」性虐30歲的黃姓同居女友，甚至用電擊棒、水管抽打、香菸燒燙等，手段非常殘忍，最終黃女傷重嚴重，送醫搶救不治，宋男也因此案被判刑15年6月。服刑10年假釋出獄的宋男，於去年5月間，又因沾染毒品被逮，身為富二代的宋男，出獄之後無業，頻頻伸手向爸媽要錢啃老，近期因與弟弟發生糾紛登上新聞版面。

「香水達人」宋姓男子，過去因虐殺女友遭判刑，近期又持槍威脅胞弟被逮。（圖／翻攝畫面）

宋男疑因金錢問題，與胞弟發生爭執，今年11月間，宋男駕駛保時捷載著女友，前往新北樹林區保安街老家，要胞弟出來「說清楚」，之後雙方爆發口角衝突，2人互嗆三字經等，期間，宋男朝胞弟揮拳毆打，又疑似持槍作勢威脅，胞弟心生恐懼報警處理，而雙方衝突畫面，也全被監視器拍下。

「香水達人」宋姓男子，近期持辣椒槍威脅胞弟被逮。（圖／翻攝畫面）

本月8日，警方搜索宋男住處及保時捷，在車內查扣2把火藥式辣椒槍，並將宋男依法移送。警方指出，對於任何不法行為一定會蒐集相關事證並依法執行查緝，確保市民生活安全。

「香水達人」宋姓男子，過去因虐殺女友遭判刑，近期又持槍威脅胞弟被逮。（圖／翻攝畫面）

