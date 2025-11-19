香江最強美魔女溫碧霞爆欠薪！他曝資方「花錢我最大」借位變真親

禾浩辰、溫碧霞在電影《謊島美人魚》中談姊弟戀，如今該片卻爆出欠薪爭議。（圖／華映娛樂）





香港電影《謊島美人魚》由《志明與春嬌》的鬼才導演彭浩翔監製，新銳導演廖銘賢執導，集合「香江最強美魔女」溫碧霞、禾浩辰、雷艾美、庹宗華、金馬影后歸亞蕾共同演出；今（19）日週刊爆出，該片工作人員指控劇組拖欠薪資，向製作公司與香港投資方反映，卻被互踢皮球。

電影《謊島美人魚》在高雄及墾丁拍攝，35歲禾浩辰、59歲溫碧霞在片中上演一場充滿南國風情的姊弟浪漫戀情，禾浩辰更大膽對著鏡頭秀出裸臀：「這是我從影以來最性感的演出了！」溫碧霞則大讚他的屁屁又白又圓、像月亮一樣。

廣告 廣告

根據《鏡週刊》報導，該片4月在香港上映，6天票房僅港幣10萬元（約新台幣40萬元），全台灣票房也只有6萬6千元；溫碧霞2000年嫁給香港富商，2016年成立了「電影夢工作室」，如今卻被工作人員投訴，在電影殺青1年後仍沒收到超時加班費，製作公司及投資方都不願意付薪資，協調至今無果。還指出吻戲一開始是借位，隔日卻擺出一副「我花錢我最大」的態度改成真親，暗指女主角沒演技、配合度低。



【更多東森娛樂報導】

●坤達慘了！閃兵「遭求刑2年8月」愛妻柯佳嬿突發聲

●安心亞意外肘擊翁倩玉！當場噴鼻血嚇哭：以為要退出演藝圈

●黃迪揚陷周轉困難！竟崩潰拿刀砍合夥人：與世界說再見

