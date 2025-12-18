香油和麻油差在哪？營養師1秒破解 選錯恐害身體發炎

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

天氣冷颼颼，蓉媽咪營養師健康寶典分享，特別準備「麻油煎蛋＋薑汁花生湯圓+香鬆飯糰」給孩子們當早餐，沒想到大獲好評。但就有人好奇問：「麻油會不會太燥啦？」、「香油、麻油一樣嗎？」

香油vs麻油到底差在哪？

．香油（一般以白芝麻油調和其他油品）

香氣淡、顏色淺，可用來增添香氣、提味。市面上的香油為了降低成本，會加入其他油，如大豆油或其他油來調和以降低成本。大豆油的「Omega-6脂肪酸」含量高，攝取過量容易造成身體發炎。成分挑選「純白芝麻油」最佳，若想買調和的香油，建議仔細查看營養成分再決定是否購買。

．純麻油（黑芝麻油）

黑芝麻壓榨出來的油品，香氣濃郁、油質更穩定。非常適合爆薑、煎蛋、燉湯，是麻油雞的靈魂味道！

純麻油其實很營養？

中醫的觀點指出，麻油性味甘平，有潤燥滑腸、滋養肝腎的功效。適合體質虛弱者滋補，也可用於緩解落髮、失眠或便秘等症狀。

吃麻油容易燥熱？

因為麻油常搭配「老薑」與「米酒」吃，老薑與米酒屬性偏熱，故麻油容易給人有溫補、燥熱的觀感。

麻油的營養價值？

1、脂肪酸組成符合人體營養需求，同時含單元不飽和脂肪酸（如油酸）與多元不飽和脂肪酸油酸（如：亞麻油酸、次亞麻油酸）。

．油酸（Omega-9）含39606 mg/100g：具護心、抗發炎好處

．亞麻油酸（Omega-6）含42385 mg/100g：維持皮膚健康、促進細胞生長發育

．次亞麻油酸（Omega-3）含775 mg/100g：有助於抗發炎，但含量偏少

建議這樣補足omega-3脂肪酸：多吃深海魚、亞麻仁油涼拌生菜、綠拿鐵搭配「堅果＋亞麻仁籽」。

2、維生素E含量高

麻油含維生素Ｅ176.68 mg/100g。具強抗氧力、能護心血管、修復粘膜組織、促進血液循環，適合容易手腳冰冷、熬夜的忙碌上班族。

3、芝麻素、木酚素

為天然抗氧化、抗癌植化素，對於緩解更年期症狀很有幫助；植化素也提升芝麻油本身的穩定度。

