香港「古埃及文明大展」11/20起開放參觀

香港故宮文化博物館（博物館）備受期待的重磅特別展覽「古埃及文明大展——埃及博物館珍藏」（「古埃及文明大展」），從2025年11月20日至2026年8月31日期間，在展廳9開放予公眾參觀。「古埃及文明大展」由博物館與埃及最高文物委員會聯合主辦，為香港歷來規模最大、內容最全面、展期最長的古埃及文物珍藏展覽。

眾多嘉賓出席香港故宮文化博物館「古埃及文明大展──埃及博物館珍藏」特別展覽開幕典禮。（© 香港故宮文化博物館）

為期九個半月的「古埃及文明大展」匯集250件來自七間埃及重要博物館的瑰寶及最新的考古發現，包括傳奇法老圖坦卡門在埃及的唯一巨型石像，其質素和稀有性皆可媲美近日開幕的大埃及博物館藏品。這次是香港首度直接從埃及的博物館借展珍貴文物的大型展覽，展出的所有古埃及文物，均由埃及最高文物委員會獨家擁有，當中不少珍品更是首度於埃及境外巡展。

西九文化區管理局董事局主席陳智思表示：「香港故宮文化博物館與埃及最高文物委員會通力合作舉辦是次展覽，是西九文化區發展的另一個重要里程碑。香港故宮文化博物館承擔着促進世界文明對話、推動全球合作夥伴關係，以及展示中國與世界頂尖藝術的重要角色，因此是舉辦這個重要展覽的理想地點。自2022年7月開幕以來，博物館已與全球多個頂尖博物館及收藏機構合作舉辦近30個享譽國際的展覽。透過與埃及最高文物委員會的緊密合作，我們熱切期待這個香港首次與埃及博物館合作舉辦的珍藏展，能夠吸引並啟發本地市民及來自世界各地的訪客。」

埃及旅遊和文物部副部長Yomna El-Bahar表示：「「 古埃及文明大展』不僅是一場文明的交匯，更是一次古埃及不朽文化遺產與香港的深刻對話。通過與香港故宮文化博物館的合作，我們藉由文化傳承的力量凝聚人心、啟發交流，並向世界傳遞一個重要訊息：歷史是一座連結彼此的橋樑，而非疆界。」

