香港三日半旗哀悼 火災成因尚未水落石出

（德國之聲中文網）為了表達對宏福苑火災遇難者的悼念，本周六（11月29日）開始，香港政府連續三天降半旗致哀。香港特首李家超等多名官員參加了周六的降旗儀式。致哀期間，政府主要官員取消非必要的公開活動。

許多民眾來到宏福苑附近自行悼念，住宅群的殘骸仍焦黑顯眼。宏福苑本周三（11月26日）下午發生數十年來最嚴重火災，大火於當天下午在住宅群迅速蔓延，濃煙火勢席卷了八幢大樓中的七幢。火勢持續延燒逾40個小時，迄今造成128人死亡，有市民到宏福苑外獻花，也有人手寫下追思字條。

搜救仍在持續

港府周五下午公布的死亡人數為128人，並警告指出，隨著救援人員的持續推進，仍可能會發現更多遺骸，目前尚未公布最新數字。

身份識別工作和遺骸搜尋工作仍在繼續，仍有約200人失蹤。本周仍有40多人接受住院治療。

周五香港廉政公署拘捕了8人，加上警方早前公布拘捕的3人，目前已有11人因這場火災被捕。

當局表示，起火原因仍待確定。港府成立專案小組展開調查，初步研判施工用的保護材料和防水帆布可能是導致火勢迅速蔓延的主因。消防處處長楊恩健表示，他們發現八幢大樓的警報系統“全部失靈”。多名居民告訴法新社，他們完全沒有聽到火警警報，只能挨家挨戶敲門提醒鄰居逃生。香港保安局局長鄧炳強表示，對起火原因的全面調查可能需時4周。

宏福苑火災是香港自1948年以來最嚴重的火災，當年一場爆炸引起的火災造成至少135人死亡。

作者: 德正 (法新社等)