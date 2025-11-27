香港世紀大火「奪命44人」！MAMA典禮「整場大改」取消火焰舞台

記者林汝珊／台北報導

MAMA今年將於28、29日在香港舉辦。（圖／翻攝自IG）

香港大埔區宏福苑26日發生嚴重火警，造成至少44人死亡、近300人失蹤，災情震驚國際。原定將於本月28、29日於香港啟德體育館舉行的「2025 MAMA Awards」，也緊急召開會議，據悉主辦方已重新寫腳本，以取消火焰舞台、大型特效為首要調整方向。

「2025 MAMA Awards」將於明日舉行，其中多組韓團預計將有火焰、爆破等大型舞台特效，如今將改以悼念罹難者、尊重香港此刻的悲痛氛圍為主，並重新安排舞台動線、影片內容與整體氛圍。目前已有多組韓國藝人已於27日陸續抵達香港，包括 IVE、Stray Kids、NCT WISH、RIIZE、ZEROBASEONE、TXT、ENHYPEN、(G)I-DLE、BOYNEXTDOOR 等。

此次火災於26日下午2點51分發生，起火點位於香港新界大埔區的高層住宅「宏福苑」。初步推測與建築外圍整修用的竹棚架有關，火勢延燒迅速，使災情一發不可收拾。香港特首李家超27日表示，火災已造成44人罹難、29人受傷送醫，另有多達279人失蹤。警方並以涉嫌謀殺與過失致死罪，逮捕3名負責大樓整修工程的男子。

