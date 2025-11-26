香港世紀大火 小說灰燼飄到對街 網一看書名稱淚崩：瞬間破防

香港大埔宏福苑26日下午發生嚴重火警，直到日期換了仍未撲滅。（圖／美聯社）

香港大埔宏福苑26日下午發生嚴重火警，疑似因使用竹製編織鷹架，導致火勢一發不可收拾，不僅煙囪效應瞬間燒滿整棟樓，還波及到另外6棟，整個香港都能看到火災產生的黑煙。就有當地居民疑似撿到從宏福苑飄出來的小說灰燼，一看書名直言瞬間破防。

宏福苑從26日下午約2:50左右發生火警，由於使用竹製鷹架，加上空氣乾燥與強風助陣，火勢一瞬間往上衝，同時又因為所有大樓同時進行整修作業，火花飄散後延燒到其他6棟大樓，截至27日零時為止，至少13人死亡、30人受傷以及200人失蹤，死者包括一名衝進火場救災的消防員何偉豪。火勢至今仍未撲滅，且由於大樓太高，雲梯車無法從最高處滅火，香港消防處坦言，無法確定何時能夠滅火。至於外傳火災是因工人抽菸而起，對此並未證實。

有香港網友撿到疑似從宏福苑飄出來的燒毀的小說殘骸，上面還清楚著印著「-86- 不存在的戰區」，讓他忍不住感慨發文「宏福苑某住戶，你的書已經從戰區中壯烈犧牲」，並表示respect所有消防員，也向殉職的消防員悼念。文章吸引1萬人注意，許多網友紛紛留言：「天啊，偏偏是86這本書」、「看到燒焦的86小說，就瞬間破防了」、「宏福苑就跟小說中的戰場一模一樣，還有許多我們不知道的死者」、「一個菸頭引發的悲劇...」、「太玄了，真覺得大埔同86一樣」、「是86 T_T」、「拜託其他住戶不要出事，別再增加死亡了」、「為何偏偏是86」。

《-86- 不存在的戰區》為日本知名輕小說，內容描述著共和國面對帝國威脅，宣稱成功開發無人機「破壞神」應對，不斷化解敵國攻勢，並宣稱無人死亡，殊不知無人機實際上卻是由不為人知的「86區」有色人種少年少女所駕駛，犧牲性命保護著背後的白種國民，即便死亡也無人知曉，故事性質相當殘酷，也讓許多香港網友忍不住將書中場景與宏福苑慘狀聯想在一起。

