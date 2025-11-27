香港世紀大火！小說灰燼飄落到對街 網一見書名雞皮疙瘩淚崩：破防了

國際中心／施郁韻報導

香港新界的大埔宏福苑社區26日下午突然發生火災，火勢相當嚇人。（圖／翻攝自X平台 @upuknews1）

香港新界的大埔宏福苑社區26日下午突然發生火災，社區內8棟公寓大廈，已有7棟逾30層樓陷入火海，死亡人數增至44人、279人失聯。有居民疑似撿到從火災現場飄出來的灰燼，竟是小說《-86- 不存在的戰區》殘頁，網友直言不忍。

據《香港01》報導，昨（26）日下午2時51分，大埔宏福苑宏昌閣外牆的棚架失火，驚動多人報案。消防單位獲報出動一組搜救隊前去滅火，火勢迅速蔓延，同社區的宏泰閣與宏新閣等公寓大廈也起火。

據了解，宏福苑共8座大樓、均為31層樓高，可容納1984戶。火災發生當下，多名目擊者指出，濃煙最先是由其中宏昌閣外牆鷹架竄出，火勢迅速向上延燒，之後波及其他大樓。

有香港網友在Threads上感慨發文，「宏福苑某住戶，你的書已經從戰區中壯烈犧牲」，該名網友在現場撿到一張小說殘骸，疑似從宏福苑飄出來掉落在地面，書名正是《-86- 不存在的戰區》。

《-86- 不存在的戰區》為日本機戰題材小說，描述共和國面對敵國研發的兵器「軍團」，研發出破壞神無人機，實際上，這台「無人機」是由一群不為人知「86區」有色人種的少年少女所駕駛，被迫作戰，最終犧牲性命。

不少網友紛紛留言寫下「見到燒焦的86小說…瞬間破防（哭）」、「慘，但是配合86這本書，蠻有戰區感」、「一個菸頭讓好多東西都消失」。

