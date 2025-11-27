香港世紀大火「7棟樓陷火海」 出事前後對比圖曝光

香港新界大埔宏福苑26日發生嚴重火警，火勢迅速蔓延至整個社區。（圖／翻攝自抖音陳榮、東森新聞）





香港新界大埔宏福苑26日發生嚴重火警，火勢迅速蔓延至整個社區，7棟大樓陷入火海，場面駭人，火警前後的驚人對比畫面也曝光了。

有網友在Threads上發文表示，「11月21號的抖音，現在這抖音火了」，從圖中可以看到有民眾拍攝大樓被竹架子圍上的的樣子，而下方有網友留言詢問，「著火了怎麼辦」，如今貼文被翻出，也和現在火警後的模樣形成極大對比。

有民眾拍攝大樓被竹架子圍上的的樣子。（圖／翻攝自抖音）

針對外界熱議的竹棚是否助長火勢問題，有網友引用實驗影片指出，即便將千度高溫的鐵球置於竹材上，竹子結構依舊能迅速降溫且不易燃，認為部分言論將責任推給竹棚並不合理，反而應關注施工材料與品質檢測是否存在瑕疵。不過也有網友指出，在許多農村地區，乾燥的老竹確實是常見的易燃柴火，其燃燒快速、火勢猛烈的特性不容忽視，與製作竹筒飯使用的含水量高的生竹完全不同，這也讓討論延伸至建築用材本身是否因老化、乾燥而可能加劇火勢。

廣告 廣告

回顧整起事件，大火自26日下午爆發後延燒超過整整一天，雖然消防部門在27日清晨一度成功控制火勢，但因午後海風增強，殘餘火點再度復燃，使現場溫度再次升高，救援環境變得更加艱難，許多焦急等待消息的家屬在現場忍不住落淚，希望受困的親人能平安脫困。

宏福苑共有八棟大樓，此次火勢更是一次連燒七棟，由於社區靠海，火災發生時強烈海風加速火焰擴散，形成近年罕見的大規模住宅群火災，更被形容為香港世紀大夥。部分受困人士形容，大火期間水電完全中斷，僅廁所還能取到少量用水，求生與等待救援的難度極高。宏福苑大火是香港近年最嚴重的住宅區火災之一，起火原因仍待官方調查，外界也普遍擔心，隨著全面搜救展開，傷亡人數恐將持續增加。

在 Threads 查看

更多東森新聞報導

香港大火家屬排隊認屍 見遺照「當場崩潰痛哭」

宏福苑下午殘火又復燃 目前55人罹難279人失聯

快訊／香港惡火44死、279失蹤！賴清德發聲了

