香港世紀大火90餘人喪生 竹搭木棚鷹架爭議多

▲香港大埔宏福苑火災傷亡慘重。

【本報大陸新聞中心 報導】香港大埔宏福苑五級大火增加至94人遇難，還有2-300人失聯，預估最後傷亡人數可能在增多，香港政府消防處表示，火勢幾乎完全撲滅，消防人員對7座大廈的全部單位元的進行破門搜索與救護，以確保沒有人被困。

據港媒《星島日報》報導，這場香港五級火災罹難人數不斷增加，目前已增至94人喪生，包括一名殉職消防員，另有逾200人失蹤。傷者目前有76人，其中11人為消防員。這起世紀大火快速蔓延，一下子延燒到7棟大樓陷入火海，眾多樓宇淪陷於火焰之中，火光沖天，濃煙滾滾，將城市夜空映照出血色，也刺痛了每一個人的心，不僅僅是香港人感到憂心和恐懼，也震驚了世界各地民眾。

▲大樓四周圍著竹子鷹架加上外面的防護塑膠網，火勢燃燒一發不可收拾。

在救火現場告一段落後，讓人不禁追問：何至於此？原本該可以迅速控制和撲面的火災，何以一發不可收拾，造成觸目驚心、死傷重大的災情？

目前，大家檢討最多的就是房子維修時搭建木棚架，這些竹木腳手架十分易燃，火災風險極高，這是顯然的事實。許多地方早就逐步淘汰竹木腳手架，轉而採用更安全的不可燃替代材料。然而，國際大都市香港，竟然在建築密集的住宅區，依舊如此大面積地使用竹腳手架。

其實，在香港街頭一些工程維修，不論大小工程都還常常看到隨處搭建的竹子木棚架，香港也被稱為竹子腳手架的最後堡壘，背後有十分複雜的原因。首先，相比較起金屬架，竹腳手架的成本優勢極為突出，價格便宜，運輸存放成本低廉；竹架搭建起來更靈活，無需專門從業資質，更容易找到工人施工，在長期用工荒的香港建築業顯然更為實用；加上香港氣候潮濕，鋼架容易腐蝕生銹，竹架反而更耐用，因此竹腳手架在香港建築業內備受推崇。

此外，竹文化被視為香港城市文化的一部分，曾有不少藝術家、攝影師將目光投向香港的竹腳手架，將其視為城市發展變遷的符號，而竹架相關的戲棚搭建技藝更被香港列入「非遺」名錄。

▲許多香港電影中都有竹子鷹架的場景出現影片中。

在許多大家耳熟能詳的香港電影中，經常會見到的竹子鷹架追逐群匪的經典橋段，或墜落吊掛的搞笑情節，巨星成龍的知名電影《A計畫》、《尖峰時刻2》，乃至於劉德華的《賭神》都有竹子鷹架的場景。這也許就是這樣情況，讓人們在對於傳統的珍惜和固守中，漸漸忽視了對安全的警覺，而麻痹大意往往是災禍之始。

據當地媒體採訪目擊民眾表示，當時其中一棟整修大樓外的鷹架開始燒起來，但是因為附近大樓都很靠近，加上鷹架都是竹子編成的，加上外面的塑膠網，火勢燃燒一發不可收拾，加上當天的風勢相當強勁，才會導致附近大樓也被延燒波及。

火勢之所以如此兇猛，迅速蔓延到7幢住宅樓，與這些樓正在進行大維修，外牆搭建的竹腳手架關係密切，在乾燥天氣和風力作用下，成了火災的「幫兇」。香港消防處副處長陳慶勇指出，多處雜物及竹棚在火情中被點燃，並受風勢影響飄散到附近大廈，導致大火徹底失控，釀成慘劇。

但是，香港一些民眾也認為不能完全歸咎在「竹子鷹架」上，也有專業人士私下表示，竹架不容易燃燒，有可能是外面的防塵網沒有使用合格防焰材質，加上廢棄物的燃燒，才會導致火勢蔓延的如此迅速，但一切還是需要等候香港政府消防單位的詳細調查才能釐清。

據港媒報導，香港執法部門經調查後，懷疑建築物外牆物料未符合標準，相信工程公司涉及嚴重疏忽，遂於昨日採取相應行動，分別於牛頭角、大埔及黃大仙，以涉嫌「誤殺」拘捕3名分別姓何、姓侯及姓黃（52歲至68歲）的公司男負責人，據悉當中兩人為董事，另一人為工程顧問，3人現正被扣留調查。（照片記者蔡叔涓翻攝）