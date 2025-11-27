香港世紀惡火！李家超急開會調度 醫管局曝最新死傷數字

即時中心／廖予瑄報導

香港大埔宏福苑昨（26）日下午2時許發生嚴重火警，整排高樓陷入火海。火警造成消防員在內，至少55人死亡，另有279人失蹤。香港醫院管理局今（27）日指出，截至中午12時止，有71名傷者被送醫治療，其中有17人性命垂危、27人受到嚴重傷勢。而特首李家超也在上午召開了跨部門會議，指示各部門全面跟進大埔火災的應對工作，並安排巡查全港正在進行大型維修的屋苑，檢視棚架及建築物料的安全。

昨日下午2時51分大埔宏福苑宏昌閣的外牆棚架失火，且迅速延燒鄰近大樓，造成7棟大樓陷入火海，現場還不斷傳出爆炸聲響，火警在昨晚6時22分升為5級，目前已造成55人死亡、279人失蹤。

香港醫管局直指，截至中午12時止，在71名被送醫的傷者之中，有17人性命垂危、27人傷勢嚴重搶救中、19人生命跡象穩定、8人出院。

由於發生嚴重火警意外，李家超也在今早緊急召開跨部門會議，以統籌整體局勢，並指派各部門，「全面跟進大埔火災的應對工作。」

此外，為預防類似悲劇再次發生，李家超也表示，政府已即時安排巡查全香港正在進行大型維修的屋苑，並檢視其棚架及建築物料的安全。

