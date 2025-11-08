香港也有美女警 驚人身份起底！學霸律師撞臉「林襄」

梁凱程擁有商、法學院雙學位，後來加入警隊服務。（翻攝香港警察臉書）

香港每年到了萬聖節，全城都會掀起一波「變裝」熱潮，今年各地盛大的慶祝遊行讓人目不暇給。在香港最熱門的「搞怪」據點之一中環蘭桂坊，雖然群魔亂舞、創意裝扮盡出，但一位沒特別喬裝、身穿制服待命的女警，卻意外成了全場最吸睛的「嬌」點。香港導演Henry在社群公開驚豔的畫面，並幽默讚嘆她「大勝現場所有 Cosplay」，影片一出，火速在網路炸開，點閱率飆破百萬，網友們紛紛開始「人肉搜索」這位神秘警花的真實身份。

這位在網路一夜爆紅的女神，真實身份隨後被起底，原來她就是Natalie，本名梁凱程，擁有精緻臉蛋的她，過去曾兼職擔任模特兒，更是一名不折不扣的「學霸」，手握商、法學院雙學位，甚至曾以「美女學徒」的身份參加美食綜藝節目《美女廚房》，可說是「斜槓人生」的代表。

梁凱程曾在在尖沙咀執行勤務時，被網友封為香港超美女警。（翻攝香港警察臉書）

這次她在蘭桂坊執勤的畫面曝光後，立刻在網路上引發熱議，雖然有部分網友針對她的外貌展開激烈討論，直言「我覺得漂亮，但又有種加工感……」「感覺整容臉」「雖然整容臉，但還是好漂亮」，但更多人讚嘆她是「警界之花」「滿像林襄的」，甚至有人建議她去選港姐。

梁凱程之所以能在警隊出現，是因為她利用閒暇時間擔任中區警區巡邏小隊第一隊的輔警，她目前所屬的高等法院隸屬中區警區轄區。事實上，她的高人氣早有前例，2024年元旦在尖沙咀執行勤務時，就曾被中國網友譽為「香港超美女警」。

梁凱程今年萬聖節在蘭桂坊執勤時，因超高顏值引發眾多網友關注。（翻攝threads）

顏值與事業雙豐收的梁凱程表是，經由「輔警大學生計劃」參與在外人眼中辛苦又奔波的輔警工作，曾有身邊親友感到不解，擔憂她「無法堅持」，但她將這些質疑的聲音視為鞭策自己的內在驅動力，不僅證明了自己能夠勝任，更將自身的專業法律背景與實際的前線警務經驗巧妙地結合運用。

