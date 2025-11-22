香港也跟進！宣稱「確保師生安全」 取消學生團下月訪日交流

[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導

日本首相高市早苗「台灣有事」的相關發言，點燃中日外交危機，中國隨即祭出反制政策，而香港也同步跟進，以安全為由取消學生赴日交流的計畫。

香港也同步跟進中國反日政策，以安全為由取消學生赴日交流的計畫。（圖／美聯社）

據港媒報導，香港教育局甄選的師生代表團，原定於12月7日至13日的赴日交流計畫「21世紀東亞青少年大交流計畫」，但鑑於中國公民在日本發生遇襲事件趨勢漸增，審慎考慮後決定退出今年計劃，以確保師生安全。

報導指出，此交流計畫是日本政府在2007年推出，邀請鄰近國家的青少年訪日，透過交流建立亞洲團結基礎，而該計劃的費用由日本政府負責；其中香港自2008年起獲邀，在17年間參加13次。

不僅如此，日本鳥取縣知事平井伸治指出，該縣境港縣立高中的10名學生，原定於12月17日至21日訪港進行青年交流活動，但香港學校卻在本月18日聯繫鳥取縣，通知活動取消，縣政府未獲告知原因。

此外，鳥取縣原計畫在本月22日、23日在深圳舉行的日本文化旅遊推廣活動中設立展位，卻在本月中旬接獲當地組委會秘書處通知，該活動將被延期至12月20日、21日舉辦。明年1月在蘇州舉行的類似活動則延後至4月。

