香港二戰以來最嚴重大火44死 建築公司3人「嚴重疏忽」釀禍

香港發生嚴重火災，死亡人數預計還會上升。

官員指出，香港大埔一處社區大樓發生的火災，死亡人數上升到至少44人。警方指控三名與火災有關的男子，犯有「嚴重疏忽罪」。（戚海倫報導）

香港新界大埔「宏福苑」大樓週三發生大火，延燒到社區多棟大樓，火勢到周四早上還沒完全撲滅。美國有線電視新聞網CNN報導，這起火災可能是二戰以來香港最嚴重的火災。

官員稍早指出，火災現場有至少40人死亡，另外有4人在醫院過世。香港警方召開記者會指出，有三名男子被捕，分別是建築公司的兩名董事和一名顧問，警方指控三人「嚴重疏忽」。消防員發現，堵住公寓大樓部分窗戶的易燃聚苯乙烯板上，發現了建築公司的名稱，官員補充，懷疑在公寓大樓內發現的其他建築材料，包括防護網、帆布和塑膠罩也不符合安全標準。

根據警方公布訊息，這三名男子年齡介於52歲到68歲之間，來自一家建築公司，警方發言人說，有理由相信這家公司負責人存在嚴重疏忽，導致這起事故，並且造成火勢失控蔓延及重大人員傷亡。至於消防當局被問到，為何滅火工作耗時如此之久，官員指出，夜間作業會對工作人員帶來額外危險，減慢了工程進度。另外因為建築物內的溫度一直很高，使得在高樓工作變得困難，預計需要一整天時間才能完成滅火。