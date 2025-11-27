香港五級大火狂燒宛如煉獄 台灣僅3縣市實行「火警分級」

昨（26）日下午香港宏福苑發生五級火警，截至今（27）日清晨罹難人數已上升至44人。（圖／達志／美聯社）

香港新界大埔宏福苑昨（26）日下午發生五級大火，截至今（27）日清晨6時，已造成44人死亡、279人失聯，現場狀況更有台灣消防員形容宛如煉獄。通常在救災過程中，火警分級是相當重要的調動資源依據，在香港有分成五級，宏福苑大火就屬五級；至於台灣尚未有統一的火警分級，目前有3縣市實行火警分級制度。

香港消防事務處於1964年2月1日仿效美國實施火警分級制度，並依據實際情況分為一至五級。火警級別會按當時在場指揮人員判斷發出，只會升級而不會下調，直至火勢撲滅，現場指揮官下令停止消防動員為止。當火警升至第五級後仍無法有效控制或火勢持續擴大，則會考慮發出「災情警報」，亦即最高的災難級。

【香港火警分級】

一級火警：當消防處接到一般商住大廈的火警警報後，會先當作是一級火處理。最接近火警現場的消防局會派出一至五輛消防車；一輛泵車、一輛旋轉台鋼梯車／梯台車、一輛油壓升降台、一輛細搶救車／大搶救車及一輛緊急輔助醫療救護車，俗稱「四紅一白」，聯同24名消防員前往火警現場。大部分火災均屬於這個級別。現場的指揮人員為消防隊長或高級消防隊長。

二級火警：假如火警現場是人流較多的地點，例如醫院、老人院、鐵路車站、機場、酒店；危險地點如油站、危險品倉庫、發電站等，或遠離水源的地方，消防處則會即時列作二級火處理。消防員會特別警惕，以控制出現混亂的情況，通常會出動5條消防喉及5至15輛消防車，消防員增至50人。

三級火警：當消防隊到達現場後，消防現場指揮官會視察情況。如果發現現場冒出大量濃煙，或者有多人被困，首批到場消防員未能有效地控制火勢，火警有蔓延趨勢，便可能需要把火警升級至三級火警。消防局會增派消防車及消防員到場，通常會出動15至20輛消防車（當中包括兩輛油壓升降台，三輛泵車、兩輛細搶救車／大搶救車、兩輛旋轉台鋼梯車／梯台車、以及流動指揮車、呼吸器供應車及呼吸器櫃、照明車、喉車、後備重型泵車，同時會出動特種救援隊，亦即拯救車及大搶救車）、逾100名消防員及5至10條消防喉增援。現場的指揮人員為高級消防區長和消防區長。

四級火警：當火警現場的形勢變得更為惡劣時，例如火勢猛烈、大量濃煙、高熱，以及受傷人數增加，而現場居民有生命危險，現場在五樓以上，需要增加人手及裝備時，便可能需要把火警升至四級火警。此時消防處也會協調，調配更多人手，通常派出20至35輛消防車、100至150名消防員及10至25條消防喉。現場的指揮人員為副消防總長。

五級火警：當火警現場的火勢完全失去控制而且迅速蔓延，以及有大量濃煙，高熱，受傷人數增加，明顯超過四級火所需的支援時，便可能需要把火警升至五級火警。此時其他消防局也會協調，調配更多人手，通常最少有35輛消防車、150名消防員及26至50條消防喉。嚴重緊急時，民政事務總署更會統籌政府飛行服務隊、醫療輔助隊、社會福利署等各香港政府部門，以配合支援。現場的指揮人員為消防總長。自1964年首次發出五級警報至今，香港曾發生46宗最少達到五級的大火。

雖然台灣尚未有統一的火警分級制度，但目前已有3個縣市實行，分別是台北市、桃園市及新竹市，其中台北只劃分為四個等級；最新一宗四級火是2017年4月7日中華路二段公寓大火。另外，消防局也有宣導火災分為4類，以及個別的撲滅方式。

【以台北市分為4級火警為例】

一級（一般服務案）：接獲報案後，初步判斷為一般火警。

二級（普通火警）：火警現場有特殊地理因素，如醫院、地鐵站、危險品倉，或需長途供水，應加派消防資源。

三級（成災爆炸）：發生死亡或3人以上重傷、建築物燒毀面積達30平方公尺以上、燒毀價值新台幣100萬以上財物、燒毀林木面積達5公頃以上。

四級（重大爆炸）：死亡2人以上未滿5人，或死傷合計15人以上、未滿30人，而房屋損毀10戶（間）以上未滿30戶（間），或財物損失達新台幣500萬元以上等。

【火災類別與撲滅方式】

A類（普通火災）：火災由普通可燃物如木材、紙張、纖維、棉毛、塑膠、橡膠等可燃性固體所引起。可藉水或含水溶液的冷卻作用，使燃燒物溫度降低，達到滅火效果，也可採窒息方式、移除可燃物等。

B類（油類火災）：石油類、有機溶劑、油漆類、油脂類等可燃性液體，及可燃性固體引起的火災。可用掩蓋法隔離氧氣，採窒息方式滅火，或移除可燃物降低溫度。

C 類（電氣火災）：涉及電線、馬達、變壓器等通電中的電氣設備所引起的火災。使用不導電的滅火劑控制火勢，也可截斷電源後，依情況採A或B類火災方式滅火。

D 類（金屬火災）：鈉、鉀、鎂、鋰與鋯等可燃性金屬物質，及禁水性物質引起的火災。通常需使用針對金屬火災的特定滅火劑，才能有效滅火，並視金屬種類使用特定滅火劑。也可嘗試用窒息或移除可燃物方式滅火，但不可用水滅火，恐因氧化反應使火勢更旺。

