香港五級大火釀44死66傷！多名警員衝工程公司搜索「頭蒙黑布」押走1嫌

國際中心／陳弘逸報導

香港大埔屋齡達42年的老舊住宅群「宏福苑」昨天（26日）發生大火，截至今天（27日）上午，釀成44人死亡、66人受傷，其中15人命危。（圖／AP授權）

香港大埔屋齡達42年的老舊住宅群「宏福苑」昨天（26日）發生大火，截至今天（27日）上午，釀成44人死亡、66人受傷，其中15人命危；救災同時，當地警方也同步著手調查，涉嫌「誤殺」及釀成火災的相關人員，並追查起火原因，稍早多名警員、探員搜索涉案的工程公司，查扣大量文件，帶走一名男子，嫌犯被步出大樓時，還被以黑布蒙頭，並押上警車帶走。

據《香港01》報導，為追查大火起因、疏失，多名警員、探員今天（26日）上午前往宏業建築工程有限公司位於新蒲崗的寫字樓搜索，查扣大量文件，逮捕3名涉嫌「誤殺」男子，年齡介乎52至68歲。

稍早警方已拘捕的嫌犯，分別為建築工程公司的2名董事及1名工程顧問，在搜索時，又從寫字樓帶走一名男子，嫌犯被步出大樓時，還被以黑布蒙頭，並押上警車帶走。

此外，警方在記者會中表示，懷疑這起火警大廈外牆的保護網、保護膜、防水帆布及塑膠布，未符合防火標準，且每層電梯大堂窗外都有易燃發泡膠包封，不排除發泡膠是迅速蔓延的原因。

