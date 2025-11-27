香港五級大火 文化遺產"竹編鷹架"成助燃關鍵

社會中心／綜合報導

香港宏福苑這次火勢一發不可收拾的關鍵，竟然出在被當地視為"文化遺產"的竹編鷹架。建築安全履歷協會創會理事長戴雲發指出，竹製鷹架因為抗風性強，但取得便宜，又能隨意剪裁，搭建、拆除又方便，適合地狹人稠的香港。但竹編鷹架，卻成為助燃關鍵。

橘紅色的火苗，不斷從鷹架裡冒出來，接著再順著一旁綠色的防護網，向上延燒。火勢蔓延一發不可收拾。引發大面積燃燒的關鍵，宏福苑火勢迅速延燒，外界指向香港特殊的竹製鷹架成致命關鍵。建築安全履歷協會創會理事長戴雲發表示，其實我們去香港的時候，都會覺得他們技術高超，感覺上都替他們捏把冷汗，他們(工地鷹架)最好的方法，就是用竹架，再狹窄地形再複雜，它(竹編鷹架)都可以做。

香港宏福苑五級大火 文化遺產「竹編鷹架」成助燃關鍵

專家指出"竹編鷹架"，疑為香港大火助燃主因。（圖／翻攝畫面）

工人們穿梭在狹窄的空間裡，搭建竹製鷹架。過往在港片中，常常出現的場景。目前香港的竹編鷹架，是全世界僅剩下的傳統工藝，因為竹編鷹架，適合在有限的空間裡架設，加上成本是鐵製鷹架的十分之一，機動性極高，相當適合人多地狹的香港。專家分析，這起發生在"宏福苑"的嚴重火警，主要是因為大樓間的間距太靠近，加上竹編鷹架成為助燃物，加上風勢助漲火勢，隨著竹桿向上延燒。建築安全履歷協會創會理事長戴雲發還說，台灣現在在做這些事情，都會要求比較高，以這個外牆的防護來講，當然就變成是說，可以的話盡量就是要符合防燃的這件事情。

被當地視為"文化遺產"的竹編鷹架，原本香港政府今年才預告，未來將被更為堅固的金屬材質給取代。這回疑似沒有搭配防火網使用，進而成為助燃的關鍵，又讓竹製鷹架安全性更受質疑！

