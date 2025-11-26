香港五級大火！棚架起火「延燒7棟樓」 承辦商、業主全部靜悄悄

香港新界大埔宏福苑昨（26日）午後爆發五級大火。（翻攝自微博央視新聞）

香港新界大埔宏福苑昨（26日）午後爆發五級大火，低樓層棚架突然冒出火苗，短短數分鐘內沿著竹棚與外牆一路蔓延向上，火舌更在強風吹拂下擴散，造成7棟大樓被火海包圍。釀禍原因指向外牆維修工程搭建的層架，但目前承辦商與管理單位全數失聯。

棚架外牆成火梯 連燒7棟大樓

據了解，宏福苑屋齡42年，共31樓，8棟將近2千戶；去年1月起投入3.3億港幣進行外牆維修，外側搭滿傳統竹棚與防護網。然而26日下午約2時，低樓層外牆棚架突然起火，濃煙直竄，火勢在不到10分鐘就爬滿整棟大樓。

火勢延著竹棚不具防火性的棚網迅速向上蔓延，被燒斷的竹子不斷從高樓墜落，十分危險。強風吹拂下，火星被吹往鄰棟大樓，釀成火燒連環樓，7棟大樓都陷入火海。

樓距過近 濃煙無法排出住戶受困

宏福苑8棟大樓間距狹窄、動線呈四角形排列，加上火勢從外往內延燒，使濃煙難以排出，部分住戶因此受困。

根據《東森新聞》報導，曾任義消的張志豪指出，高樓層火警多依靠建物本身消防設備自助滅火，但在乾燥氣候與強風影響下，要阻止延燒難度極高，「如果氣候風勢，都沒有辦法得到一個改善，要阻止延燒可能要花相當大的工夫」。

棚架原訂明年拆除 曾因颱風受損重新加固

港媒報導，宏福苑自去年7月起進行外牆維修，承辦商為「宏業建築工程有限公司」。本次最先起火的大樓「宏昌閣」屬第一期工程，棚架原訂明年3到6月陸續拆除。

但棚架在今年10月受颱風「樺加沙」影響出現損毀，曾緊急加固。如今卻成為最先起火、助長火勢的關鍵構造，是否與棚架用料、施工安全或維修管理疏失有關，仍待調查。

事發後，多間媒體致電承辦商宏業建築與宏福苑業主立案法團，但至今均無回覆。

宏福苑多棟大樓徹夜延燒，截至6點，至少44人死亡，58人受傷，其中15人命危，1名消防員殉職。

