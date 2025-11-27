香港五級奪命火 中媒揭高樓火災多重風險

▲香港宏福苑大火，多棟高樓建築慘遭祝融，被燒至焦黑。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 香港大埔宏福苑驚爆7棟大樓接連燒毀，死傷數字急速攀升。專家指出，這場惡火之所以難以控制，與高層建築的立體燃燒、外牆棚架、強風，再加上最致命的「煙囪效應」有關，使得火勢一路往上竄，增加救災難度。

香港大埔宏福苑在26日下午2時51分發生火警，火舌順著外牆棚架迅速往上蔓延，當局在晚間將火勢提高至五級警戒。截至27日清晨，火勢才逐步受到控制，但已造成至少44人罹難、279人失聯，成為近年香港最嚴重的住宅大火之一。

中國媒體《南方都市報》、《南方日報》報導，隨著經濟發展，城市中的高層大廈日益增多，但這些高層建築體量龐大、功能複雜、人員密集、火災荷載大，一旦起火，火災蔓延速度快、救援難度大，極易造成嚴重的傷亡及財產損失。

業內人士分析，宏福苑的大火，呈現典型的高樓「立體燃燒」特徵。由於大樓外牆正在進行維修，滿布棚架、帆布和易燃材料，火勢從下層竄出後迅速被引導向上，加上當時風勢強勁，形成快速上升的熱氣流，構成致命的「煙囪效應」。

「煙囪效應」是一種在垂直空間常見的物理現象，當火場內部空氣因高溫上升時，會把濃煙和熱能往上吸，引導火勢沿著樓梯間、電梯井或外牆向上狂竄。專家指出，這種狀況不只增加滅火困難，也使高樓居民更難逃生，吸入濃煙的風險大幅提升。

報導也提到，高樓火災主要有4方面致命風險：

一、救援：受登高面、作業面、氣象條件等因素限制，消防車真正有效救援高度只有50多公尺。



二、業態多：高層建築內各類場所多，業態複雜，這些場所往往存在消防責任不清、安全管理缺位等問題，導致「各管一片、互不聯通」，容易貽誤報警救援的最佳時機。



三、蔓延快：高樓火災荷載大，各類管線豎井多，從火災調查的實際情況看，往往3分鐘左右，煙氣就能充滿整個空間。高層建築形成的「煙囪效應」會導致火勢迅速向上蔓延。

四、疏散慢：高層建築層數多、人員多，垂直距離長，人員疏散耗時長、難度高。

目前，香港相關單位仍在持續搜救，並針對棚架材質、建築配置、風場條件等因素進行調查，釐清火勢為何能在短時間內吞沒多棟住宅。

