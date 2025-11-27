香港五級惡火燒7棟樓 55死.近300人失聯

圖／達志影像美聯社

香港大埔的集合住宅宏福苑，26日發生大火，由於大樓外牆正在進行整修工程，再加上乾燥風勢，讓火勢一發不可收拾，延燒七棟大樓，至今還沒完全撲滅。起火後三個多小時，火警就升高到第五級，大火導致至少55人罹難，超過70人受傷，至今仍有近300人失聯，是香港77年來死傷最慘重的火災。香港特首李家超表示已全面動員滅火、救治、支援善後和調查；負責大樓維修工程的公司負責人已經遭到逮捕。

大樓外牆被嚴重燒黑，消防持續射水灌救。香港大埔宏福苑五級大火，通宵燒了一整天，至今仍未完全撲滅，起火的七棟大樓，四棟大致滅火，其餘三棟火勢有效控制中。這場惡火已經造成55人喪生，其中51人當場死亡，另外70多人受傷，還有近300人失聯，是香港自1948年西環倉庫大火，77年來死傷最慘重的火災。部分居民守在警方封鎖線外，披著棉被遙望陷入火海的家園。

宏昌閣住戶：「我回來已經很大火，我衝入去找消防員不斷求救，幾十次求救，到現在仍未救得到(我太太)，她與她最愛的貓一起離開。」

位於香港新界大埔的公共房屋宏福苑，26日下午傳出火警，消防單位在2點51分接獲通報，火勢從最靠近吐露港的宏昌閣起火，但不久火勢就開始蔓延波及其他棟，正在施工的外牆棚架整個掉落。警消不斷收到受困的求助電話。11分鐘過後，下午3點02分，火警就升到第三級。半個鐘頭後，下午3點34分，警戒再升到第四級，香港消防單位不斷增援搶救，被救出的居民有的已經昏迷、情況危殆；也有消防員從高處墜落、送醫搶救，另外有一人不幸殉職。

宏福苑居民：「沒有警報，很響的，不是爆炸聲、很響砰一聲，不知道是什麼聲。垃圾房及第六座(宏昌閣)起火，很厲害、燒光了，火很大，很嚴重，根本救不到，消防車來了也救不到。」

最初火勢集中在其中兩、三棟，由於大樓正在進行維修，棚架和棚網大片焚燒，大廈更被濃煙包圍，煙霧遠從沙田區和吐露港公路都看得到。在風勢助長下，不少起火的建築碎片飄到地面，警方不斷擴大封鎖線。

香港消防處副處長 陳慶勇：「初步估計是因為風勢，及燒著的雜物和竹棚飄向附近大廈，所以蔓延到屋苑七座大廈，所以隨著火警蔓延，我們一直要增加人手去處理七座牽連的大廈。」

大火從白天燒到晚上，且越燒越烈，火舌不時從火場掉下，甚至傳出爆炸聲。到了晚間6點22分，火警再提升到五級，消防和救護出動超過800人。期間不斷有傷者被抬出送醫，也有住戶聯絡不上親人，舉著牌子在附近尋親。

宏福苑居民：「希望有人回答我見過他，我只是想要他平安，打不通電話，我很怕他們暈倒了。你冷靜些吧，他們需要我們的支持。我整家人都在裡面，我知道，人人也是，我家人也是。」

聯絡不上至親的居民，情緒幾乎崩潰。也有高層住戶，得知妻子獨自被困，從大陸趕回香港。

宏昌閣居民：「一開始時我叫她走，她走出去過，但因為樓梯已滿布濃煙，她已經走不了，黑漆漆已看不到，所以被迫只能躲回單位內。(會否有濃煙入屋？) 有的，她到後來已不能說話。」

所幸到清晨6點，這名住戶得知妻子清醒獲救，已送醫治療。這次發生大火的宏福苑，隸屬香港房屋委員會「居者有其屋」的屋苑之一，1983年落成，一共有八棟，每棟樓高31層，共近兩千戶，容納超過4600居民。屋齡40多年的集合住宅，最近幾個月進行大整修，包括內牆油漆、外牆水泥等工程，原已接近完工階段，沒想到火勢一發不可收拾。

香港消防處副處長 陳慶勇：「現場有個別樓層火勢非常猛烈，現場溫度非常高，同事上去進行滅火時，都遇到很高溫的情況。」

目前香港警方已經以涉嫌誤殺，逮捕負責維修工程的公司3人。

香港行政長官 李家超︰「這次是一件重大災難，政府會全面動員、全力以赴，朝我剛才講的四個方向(滅火、救治、支援善後、全面調查)推展工作。」

中國大陸國家主席習近平也指示全力撲滅火災，有網友拍到深圳消防車及消防人員，在蓮塘口岸集結；香港特首李家超則表示，香港有足夠的人手和能力救災，周邊已開設八個臨時庇護中心。至於原定12月7日舉行的立法會選舉是否延期，要幾天後再做決定。

