香港五級惡火釀嚴重死傷！火場逃生掌握「五不」 勿為找濕毛巾耽誤時間

【健康醫療網／記者黃嫊雰報導】香港大埔宏福苑日前發生五級大火，火勢短時間內迅速蔓延，多棟大廈陷入火海、死傷慘重，為香港近30年來最嚴重的火災。遇到火災要先找濕毛巾摀口鼻、逃生不及要躲浴室是正確的嗎？根據內政部消防署的指引，提醒民眾「濃煙」是火場第一殺手，躲浴室、濕毛巾都不是有效的隔絕方法，切勿因此耗費寶貴的逃生時間，應以離開建築物，或往火、煙、熱的反方向尋找相對安全空間為最優先。

大火蔓延至7棟大廈 港府：2點「不尋常」疑為釀災關鍵

根據港媒報導，香港大埔宏福苑於11月26日下午發生嚴重火災，火勢在約40分鐘內由三級升至四級，再於同日傍晚升級至五級，並蔓延至7棟大廈。事發當時大廈正在進行維修，外圍搭建竹製鷹架和保護網等。

香港保安局鄧炳強局長透過記者會表示，消防發現大廈外牆保護網、防水帆布與塑膠布燃燒猛烈，蔓延速度遠高於一般合規格材料；另在未受波及的大廈中，也發現玻璃窗貼有發泡膠板，一旦遇熱易延燒，以上2情況均不尋常，警方與消防處已朝刑事方向展開調查。

火災逃生記住「五不」 為什麼躲浴室、濕毛巾是常見迷思？

面對突如其來的火警，第一時間的判斷往往決定最後是否能安全逃生。危機當下勿陷入手忙腳亂，內政部消防署列出「五個不」，提醒民眾火災逃生應緊記以下避難原則：

不可為了收拾財物而延誤逃生時間，應以「保命求生」為首要目標。

不可搭乘電梯：火場可能發生斷電，此時使用電梯易受困。

不可躲在浴室：浴室塑膠門不耐高溫，溫度大約200度至400度的濃煙可使塑膠門熔化變形、浴室門也有通風口，無法有效阻絕濃煙；浴室排水孔有隔氣構造，使得浴室內沒有新鮮空氣來源。浴室內通常無對外窗戶，救難人員也不易發現。

不可用塑膠袋套頭：既無法裝到新鮮空氣、袋內也會因呼吸產生霧氣，阻礙逃生視線，遇高溫還可能熔化黏在皮膚上。

不可花時間尋找濕毛巾摀口鼻：濃煙是火場的頭號殺手，不可嘗試穿越濃煙逃生，而濕毛巾無法阻擋會造成人命傷亡的一氧化碳和有毒氣體，因此千萬不要為了尋找濕毛巾或塑膠袋等，反會耽誤寶貴的逃生時機。

平時應規劃２逃生路線 遇火警「人跑不贏煙」切勿往上跑

內政部消防署提醒，平時應規劃2個不同方向的逃生路線。面對火警時，第一步逃生原則是「往一樓、往外」離開建築物，煙往上飄的速度快，人往高樓層跑跑不贏煙，因此不建議往上移動。

在開門前先摸門板上方測試溫度，若覺得燙手切勿開門，改往其他逃生路線跑；若沒有感到高溫，再開一條門縫觀察門外是否有煙霧，確認安全後才能開門逃生，同時記得「隨手關門」是重要保命動作，能阻隔火勢與煙霧擴散，讓更多人能順利逃難。

無法往下跑怎麼辦？往「火、煙、熱反方向」找安全空間

內政部消防署進一步指出，如果確認樓梯間沒有任何煙霧，可沿樓梯迅速往下；若發現煙霧自下方蔓延上來，代表下方發生火災，此時不應強行穿越煙霧或往上跑，而是以水平方式尋找其他逃生路線，並關門阻絕濃煙。

若發現所有出口都被火勢與濃煙封鎖，應改往火、煙、熱的反方向，尋找相對安全的空間避難，如離火、煙、熱最遠的陽台或房間，注意要選擇能緊閉的木門房間，而不是無法阻絕高溫與濃煙的塑膠門或玻璃門。同時用衣物、毛巾等塞住門縫減少煙霧灌入，並立刻撥打119、通報所在位置，等待消防人員救援。

資料來源：內政部消防署 - 火災逃生避難原則

