香港五級惡火釀44死！天后容祖兒深夜哀悼發聲：心很痛 首映宣布取消

娛樂中心綜合報導

天后容祖兒在IG轉發多則救災資訊。（圖／翻攝自IG @yungchoyee）

香港大埔宏福苑26日爆發近年罕見的大規模五級火災，多棟住宅短時間內遭烈焰吞噬，造成嚴重死傷。根據截至27日清晨的最新統計，這場火災已奪走至少44條人命，另有58名居民受傷，仍超過200人失聯。現場火勢雖已逐步受控，但仍持續冒出餘煙，讓香港籠罩在沉痛與不安的氣氛之中。面對慘烈災情，演藝圈紛紛透過社群平台表達關心，香港天后容祖兒更在深夜發文悼念，引起網友熱議。

容祖兒除了在社群IG 限時動態轉發多則救災資訊外，更以黑底白字寫下沉痛心情：「心很痛 願受災者早日安頓，傷痛得以撫平。向英勇的消防員致敬，感謝你們無畏的付出。大家定能攜手共渡難關，重建家園，重見曙光，祝願各人平安。」

廣告 廣告

容祖兒以黑底白字寫下沉痛心情。（圖／翻攝自IG @yungchoyee）

溫暖而克制的字句，迅速在香港網路社群被大量轉傳，不少粉絲留言：「看到祖兒的字，眼眶都紅了」、「災情太重，謝謝藝人願意站出來安撫大家的心」。同樣謝霆鋒、鄧紫棋等人也紛紛轉發救災資訊。

容祖兒主演動畫電影《動物方城市2》香港首映活動直接取消。（圖／翻攝自臉書）

事實上，容祖兒所主演的動畫電影《動物方城市2》香港首映活動，同樣也臨時取消還有，女星余詩曼、陳家樂與連詩雅的聖誕亮燈活動延後舉行，歌手JACE 陳凱詠演唱會門票開售延期。

更多三立新聞網報導

吳慷仁看香港大火連線報導「徹夜未眠」 心痛發聲：別再有民眾警消傷亡

香港惡火震撼國際！娛樂圈活動全急喊停延期 天后電影首映禮直接取消

香港惡火釀15年來嚴重死傷！杜汶澤不捨家鄉哀悼：請讓真相水落石出

香港大火燒44條人命！3人涉「誤殺」被捕身分曝 有工程顧問、公司董事

