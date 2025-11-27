香港五級火救出居民 遺體陸續送殮房待認領

▲香港消防持續在宏福苑火場救出住戶，部分傷者由救護車緊急送往醫院治療。（圖／翻攝自香港01）

[NOWnews今日新聞] 香港大埔宏福苑五級大火造成重大傷亡，救援行動27日上午仍在持續。除了陸續救出受困住戶，傷者送醫數字持續上升，多具罹難者遺體被移往殮房，殉職消防員的家屬也將前往認屍，現場氣氛沉重。

香港大埔宏福苑於26日下午爆發五級大火，火勢延燒多棟住宅，造成嚴重災情。27日上午消防持續在現場搜索，截至上午10時，至少再救出7名住戶，由救護車送往醫院治療。

▲截至27日上午10時，共有64名傷者送醫，其中16人情況危殆，醫護人員持續搶救中。（圖／翻攝自香港01）

香港政府新聞處公布，截至上午10時，共有64名傷者送醫，其中16人命危、25人嚴重、16人情況穩定，另有7人已出院。由於目前仍有200多人失聯，消防與救援團隊繼續在大樓內外搜尋，期盼能再尋獲受困居民。

另一方面，隨著搜救推進，多具罹難者遺體被移送至沙田富山殮房。消息指出，目前至少有超過20具遺體送抵殮房，其中包含在火場殉職的消防員何偉豪，香港消防處福利組與心理服務組人員將陪同其家屬前往協助後續程序。

▲殉職消防員何偉豪在救援過程中失聯，後送醫不治，消防處福利組與心理服務組將陪同其家屬前往殮房。（圖／翻攝自香港01）

由於預計有大量家屬前往殮房確認身分，警方已派出機動部隊與田心警區探員進駐，協助場內秩序與動線安排。港府表示，後續救援、傷亡統計與調查進度將持續更新。

▲多具罹難者遺體被移送至沙田富山殮房，警方已派員協助家屬認屍動線與秩序。（圖／翻攝自香港01）

