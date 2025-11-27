香港五級火救出居民 遺體陸續送殮房待認領
[NOWnews今日新聞] 香港大埔宏福苑五級大火造成重大傷亡，救援行動27日上午仍在持續。除了陸續救出受困住戶，傷者送醫數字持續上升，多具罹難者遺體被移往殮房，殉職消防員的家屬也將前往認屍，現場氣氛沉重。
香港大埔宏福苑於26日下午爆發五級大火，火勢延燒多棟住宅，造成嚴重災情。27日上午消防持續在現場搜索，截至上午10時，至少再救出7名住戶，由救護車送往醫院治療。
香港政府新聞處公布，截至上午10時，共有64名傷者送醫，其中16人命危、25人嚴重、16人情況穩定，另有7人已出院。由於目前仍有200多人失聯，消防與救援團隊繼續在大樓內外搜尋，期盼能再尋獲受困居民。
另一方面，隨著搜救推進，多具罹難者遺體被移送至沙田富山殮房。消息指出，目前至少有超過20具遺體送抵殮房，其中包含在火場殉職的消防員何偉豪，香港消防處福利組與心理服務組人員將陪同其家屬前往協助後續程序。
由於預計有大量家屬前往殮房確認身分，警方已派出機動部隊與田心警區探員進駐，協助場內秩序與動線安排。港府表示，後續救援、傷亡統計與調查進度將持續更新。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
香港宏福苑五級奪命火！中媒揭「這些原因」讓火勢往上狂竄失控
香港恐怖住宅大火！港媒：住戶曾反應抽菸問題無果 惜釀大禍
香港大火開始追責！工程公司被抄「黑布蒙頭」拘人 消防淚悼同袍
其他人也在看
香港大埔宏福苑世紀大火！延燒多棟原因曝
[NOWnews今日新聞]香港大埔住宅大樓宏福苑今（26）日下午發生嚴重火災，傍晚升級至最高等級的五級大火，目前已知造成至少13人死亡與16人受傷，一名37歲消防員罹難，許多住戶告訴港媒，事發當下爆炸...今日新聞NOWNEWS ・ 13 小時前
香港世紀大火！小說灰燼飄落到對街 網一見書名雞皮疙瘩淚崩：破防了
香港新界的大埔宏福苑社區26日下午突然發生火災，社區內8棟公寓大廈，已有7棟逾30層樓陷入火海，死亡人數增至44人、279人失聯。有居民疑似撿到從火災現場飄出來的灰燼，竟是小說《-86- 不存在的戰區》殘頁，網友直言不忍。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
影／宏福苑大火慘況曝！最新空拍畫面直擊 爆炸聲狂響
香港大埔「宏福苑」社區大火釀成44人死亡、279人失蹤，包含一位當場殉職的消防員，今（27日）清晨最新的空拍畫面也曝光，還有3棟持續狂燒，濃煙狂竄幾乎整個香港全境都看得到。中天新聞網 ・ 3 小時前
香港大火／宏福苑惡火眼前燃燒！「住戶第一視角」流出
國際中心／楊佩怡報導香港大埔宏福苑昨（26日）下午發生史上最慘的「五級大火」，7座柱大樓被燒毀，截至今早7時已經奪走44人性命、279人失聯，不幸罹難的死者中還包含衝火場救援的消防員。這場世紀大火在網路上引發各界關注，其中就流出一段現場住戶的「第一視角」，場面令人怵目驚心。民視 ・ 41 分鐘前
影／香港大火慘！民眾淚訴「全家都在裡面」
[NOWnews今日新聞]香港宏福苑五級大火延燒超過15小時，仍未完全撲滅，香港政府在稍早的直播中表示，預計救援行動至少要持續至27日黃昏，已知44人死亡、多名傷者傷勢嚴重。遭逢重大危機之際，不少香港...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前
香港惡火時間軸曝！宏福苑7大樓燒整夜奪44命…成「回歸以來」最慘惡火
香港大埔宏福苑昨天（26日）發生大火，8棟建築物之中有7棟全面燃燒，當晚即升級為「五級火警」大樓陷入火海，宛如末日焚城；截至今天（27日）清晨，已累計44人死亡，279人失聯，救援行動，尚未結束，不過這起火警時間軸，也跟著曝光。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
黃子佼與全數被害人和解！ 聲明致歉：一時「愚蠢好奇」讓我痛失妻女、事業
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導藝人黃子佼先前因違法持有2259部未成年性影像，一審遭判8個月，全案仍在上訴中；黃子佼今（24）日透過律師發出聲明，證實已...FTNN新聞網 ・ 2 天前
黃明志保釋期滿！「謝侑芯屍檢報告」成警方關鍵下一步
馬來西亞歌手黃明志涉入台籍網紅謝侑芯命案，今（26日）警方口頭保釋期滿，如果謝侑芯的完整屍檢報告尚未出爐，警方可以再次延長黃明志的保釋期。中時新聞網 ・ 1 天前
香港大火／宏福苑大火！37歲消防員殉職7人傷 黃秋生4字留言為香港消防打氣
香港新界大埔區宏福苑昨（26日）下午發生嚴重火災，多棟大樓被焚毀，造成重大傷亡。一名參與救援行動的37歲消防員不幸殉職，另有7名消防人員受傷；因事故嚴重，消防當局將火警列為5級（最高級）緊急事故。消息傳出後，香港演員黃秋生也在臉書發文，向前線救災人員表達敬意與哀悼。鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前
黃子佼算輕判？律師嘆「4年賭1事」：這個緩刑確實不好拿
藝人黃子佼被控非法購買、持有未成年人性影像案，高等法院25日二審判決黃子佼1年6月有期徒刑，緩刑4年，全案可上訴。而開庭前夕，他也透過律師表示「已與全數被害人和解」。對此，律師李怡貞也感嘆「雖然是拿到緩刑，這個緩刑確實不好拿」，就是賭他這四年能不能克制自己。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
香港大火開始追責！涉案工程公司被查抄
[NOWnews今日新聞]香港宏福苑大火，傷亡人數持續攀升，37歲的消防員何偉豪因此殉職，生前陽光溫暖的形象深植同事心中，不少同袍都含淚哀悼，希望他一路好走。與此同時，香港政府也展開究責行動，不只以「...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前
香港大火、工人抽菸片瘋傳！外媒再批竹鷹架
[NOWnews今日新聞]香港宏福苑五級大火，截至27日清晨8點左右，已知造成至少44人死亡，279人失蹤，死傷人數恐持續攀升，關於起火原因，不少香港人指控疑似與工人不聽勸阻，在施工地抽菸有關，相關影...今日新聞NOWNEWS ・ 40 分鐘前
海軍女士官墜樓亡…母來不及見最後一面：曝生前罣礙
上有老下有小。高雄左營區昨（25）日上午驚傳一名女子墜樓死亡；經確認，死者為28歲海軍陸戰隊女士官，休假期間，陳屍在基地外宿舍草皮，母親接獲通知趕到醫院，卻沒能見上最後一面淚崩。據悉，死者生前獨立扶養小孩，噩耗降臨，該如何向小孩解釋，媽媽已不在的事實。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
嘉義診所涉詐領健保88萬 老醫師、夫妻檔3人遭起訴
嘉義縣布袋鎮一間診所遭檢調查出，長期以未實際到診民眾的健保卡刷卡申報健保費用，並以免費提供維骨力、鈣片等保健品作為誘因，吸引居家照顧員持長輩健保卡取藥。全案自2020年1月至2025年2月間，詐領健保相關費用共88萬餘元，嘉義地檢署將78歲曾姓醫師與負責人黃姓男子、白姓女子夫妻提起公訴。中天新聞網 ・ 1 天前
影/送進看守所！狠心圍殺苗栗好心翁「2街友被羈押」
苗栗市近日發生獨居老人被居家服務員發現慘死在家裡，頭部有嚴重外傷，警方循線逮捕2名街友嫌犯，他們的落網日恰巧就是死者的生日，2人犯罪前科累累，今（26日）上午被裁准羈押，通通送進看守所。中天新聞網 ・ 1 天前
發爐！台中土地公廟熊熊大火 「只剩骨架」幸無人傷
台中市 / 綜合報導 台中市北區忠明路一間土地公廟，昨(26)日晚間突發火警，透過畫面可以看到。熊熊火舌不斷從建築物內竄出，濃煙直直往上竄，整間廟被燒到只剩下骨架，還不斷傳出些微的爆炸聲，所幸當時沒有人員在裡面，無人傷亡，消防人員迅速到場撲滅火勢，詳細起火原因有待釐清。 原始連結華視影音 ・ 1 小時前
影/北投人氣冰店「水龜伯」旁驚見大火！「濃煙狂竄」60勇消灌救
台北市北投區的人氣冰店「水龜伯」旁，今（27日）清晨發生公寓大火，居民嚇壞趕緊逃生，警消獲報共出動60人灌救，24名住戶狀況也曝光。中天新聞網 ・ 24 分鐘前
蕭美琴震撼發聲了！香港驚傳歷史級大火 至少44死、上百傷亡失蹤
即時中心／高睿鴻報導香港昨（26）晚驚傳罕見大火，位於新界大埔的「宏福苑」大樓，出現17年來首宗「5級大火」，直至現在仍未能完全撲滅；目前已知至少44人死亡、58人輕重傷，其中15人命危、另外還有上百人失蹤，甚至有消防員不敵惡火，於救援時不幸罹難。對此，副總統蕭美琴也迅速發聲，表示她已在新聞看到，香港多棟住宅大樓發生嚴重火災，「畫面讓人震驚與心疼」；她呼籲民眾，共同為香港民眾祈福，願傷亡降到最低、大家平安。民視 ・ 2 小時前
命喪香港宏福苑惡火！37歲消防員「面部焦黑」英勇殉職 同袍聞噩耗悲悼：收工了兄弟
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導香港新界大埔「宏福苑」住宅26日下午發生大火，火勢在短時間內，自高樓外牆棚架迅速延燒，社區內7棟公寓大廈全陷入火海，被...FTNN新聞網 ・ 1 小時前
香港二戰以來最嚴重大火44死 建築公司3人「嚴重疏忽」釀禍
官員指出，香港大埔一處社區大樓發生的火災，死亡人數上升到至少44人。警方指控三名與火災有關的男子，犯有「嚴重疏忽罪」。（戚海倫報導） 香港新界大埔「宏福苑」大樓週三發生大火，延燒到社區多棟大樓，中廣新聞網 ・ 4 小時前