香港五級火警造成重大傷亡 韓國網友呼籲取消MAMA

韓國2025 MAMA亞洲音樂大獎頒獎禮訂於28、29日於香港舉辦。（翻攝MAMA IG）

香港昨（26日）新界大埔區宏福苑發生嚴重火災，造成重大傷亡，韓國網友在網上發起連署，呼籲原定於11月28日至29日舉行的2025 MAMA亞洲音樂大獎頒獎禮能取消，以表對受災民眾的關心與尊重。網友留言表示，「希望MAMA主辦能審度形勢，當初要是在韓國辦就好。」「這種情況還要辦音樂頒獎禮也太怪了。」「希望能把MAMA的海外病治好。」

宏福苑大火的火勢迅速蔓延，消防將火警列為香港最高警戒「五級火警」，已造成至少13人死亡，其中包含一名消防員殉職，多名傷者送醫搶救，建築物多棟住宅受損或波及，事件震驚社會。火災發生後，香港多項活動緊急取消或延期，消防與政府單位持續全力救援，調查火災原因仍在進行中。

GD今年的MAMA舞台引起高度期待。（翻攝MAMA IG）

2025 MAMA Awards原訂於28日至29日兩天舉行，主持人將由朴寶劍與金憓秀擔任，演出嘉賓陣容星光熠熠，包括G-Dragon、Stray Kids、IVE、Super Junior、aespa、BABYMONSTER、ENHYPEN等韓國人氣歌手，這兩天歌手們已陸續抵達香港，眾多追星粉絲擠爆機場，而深受韓國觀眾喜歡的港星周潤發也將出席。此次事件引發關注，是否如期舉行以及對當地民眾安全的影響，成為熱議焦點。

周潤發也將出席於香港舉辦的MAMA頒獎禮。（翻攝MAMA IG）

