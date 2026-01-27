香港亞洲素食展 淨斯資糧試吃結緣

蔬醒風潮，鏡頭帶您到香港，在這場香港最大的素食及綠色生活展覽，匯聚了多家知名廠商，超過6千款產品，慈濟志工也設攤，以試吃淨斯資糧，來推廣。

全香港最大型的素食及綠色生活展覽，第12屆亞洲素食展，匯聚了海內外素食品牌，總共超過六千款素食產品。有民眾說著自己的心願，吃素要推己及人。

民眾 梁淑玲：「然後我就希望從這裡，把東西引回來，讓他們吃到，越來越健康，這是我的心想的，結果就見到慈濟，我好激動。」

喜歡運動的孫小姐，疫情後成為素食者，覺得身體變得輕盈。

民眾 孫芷瑩：「誰知道，我的身體其實好適應，也好喜歡素食，並且素食對我來說最大的幫助，就是我運動的時候，沒那麼容易累，因為我覺得，我的乳酸消耗得好快，並且，人輕了很多。」

如何健康地吃素，小卡片說分明，可以隨身攜帶。

慈濟志工 晉鳳琴：「這張就是我們勸素的卡，這個就是希望他們大家吃素，我們就會送一張這個，給他們看一下。」

香港慈濟志工，連續兩天，提供淨斯資糧試吃服務，期待在絡繹不絕的人潮中，推動吃素成為主流。

